Ascolti tv ieri: sfida tra repliche, Pomeriggio 5 vs Estate in diretta: i dati

Rai Uno e Canale 5 hanno puntato sull’usato per la prima serata di giovedì 9 giugno 2022, Barbara d’Urso ancora in onda

Con l’estate ormai alle porte sono cominciate anche le prime serate fatte di repliche. Gli ascolti tv di giovedì 9 giugno 2022 hanno svelato proprio come è andata la sfida tra le repliche scelte da Rai Uno e Canale 5 per il giovedì sera. Il primo canale ha puntato tutto su Don Matteo 12, sperando nell’entusiasmo lasciato dall’ultima stagione in onda e dall’affetto che il pubblico nutre da sempre verso questa fiction. La rete ammiraglia Mediaset invece ha scelto Scherzi a Parte, l’edizione di Enrico Papi. Occhi puntati anche sul pomeriggio, con Barbara d’Urso ancora in onda con Pomeriggio 5 ma senza Alberto Matano dall’altra parte: in onda ora c’è Estate in Diretta. Chi l’avrà spuntata? Prima un’occhiata agli ascolti tv di ieri relativi alla prima serata:

Rai Uno – Don Matteo 12 (Replica): 2.880.000 spettatori e il 17.6% di share;

Canale 5 – Scherzi a Parte (Replica): 1.959.000 spettatori e il 13.8% di share;

Rai Due – The Good Doctor: 989.000 spettatori e il 5.7% di share;

Italia 1 – Hard Kill: 933.000 spettatori e il 5.5% di share;

Rai Tre – Il signor Diavolo: 313.000 spettatori e il 2% di share;

Rete 4 – Dritto e Rovescio: 1.029.000 spettatori e l’8% di share;

La7 – Piazzapulita: 808.000 spettatori e il 4.6% di share;

TV8 – Radio Zeta Future Hits Live 2022: 275.000 spettatori e l’1.8% di share;

Nove – Only Fun – Comico Show: 610.000 spettatori e il 3.7% di share.

Ascolti tv giovedì 9 giugno 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Un altro Domani: 1.783.000 spettatori e il 19.72% di share;

Rai Uno – Sei Sorelle: 1.014.000 spettatori e il 12.90% di share;

Canale 5 – Brave and Beautiful: 1.503.000 spettatori e il 19.21% di share;

Rai Uno – Estate in Diretta: 1.474.000 spettatori e il 17.91% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.209.000 spettatori e il 15.38% di share nella presentazione, poi 1.342.000 spettatori e il 16.44% di share;

Rai Uno – Reazione a Catena: 3.781.000 spettatori e il 28.07% di share;

Canale 5 – Avanti un altro (Replica): 2.327.000 spettatori e il 17.96% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti (Replica): 4.113.000 spettatori e il 22.1% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: non in onda;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.135.000 spettatori e il 16.8% di share.

Ascolti della mattina di giovedì 9 giugno 2022