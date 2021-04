Ascolti tv ieri 9 aprile 2021: crolla Canzone Segreta tallonata da Bonolis

Crolla di ascolti per la quarta puntata del programma di Serena Rossi in onda su Rai1. Ciao Darwin stabile. Tutti i dati di ieri

Nella serata di ieri, venerdì 9 aprile 2021, gli ascolti tv hanno registrato un crollo per Canzone Segreta. La quarta puntata del programma di Serena Rossi in onda su Rai1 ha ottenuto una media di 3.802.000 spettatori pari al 16,6% di share. Questa risulta essere la puntata meno vista di sempre. Partita dal 19,34% e 4.168.000 spettatori, la trasmissione ha perso via via spettatori e share. Il secondo appuntamento, trasmesso il 19 marzo scorso, aveva ottenuto il 17,37% con 3.984.000 spettatori, mentre il terzo aveva conquistato 3.977.000 spettatori e il 17,45% di share. Stabile Paolo Bonolis con Ciao Darwin – A Grande Richiesta. La replica su Canale 5 è stata seguita da 2.659.000 spettatori con uno share pari al 14,1% di share.

Di seguito gli ascolti tv di ieri degli altri canali: Rai2 N.C.I.S. 1.404.000 spettatori (5,1%) e Clarice 838.000 spettatori (3,8%). Italia1 Le Iene Show 1.674.000 (9%). Rai3 La Traviata 967.000 (3,9%). Rete4 Quarto Grado 1.501.000 spettatori (7,6%). La7 Propaganda Live 1.041.000 (5,5%). Tv8 Lo Hobbit – La Desolazione di Smaug 312.000 (1,5%). Nove Fratelli di Crozza 1.247.000 (4,7%).

Ascolti tv ieri: boom per Mattino 5. Prosegue il successo di Panicucci e Vecchi

Ancora ottimi ascolti per Mattino 5. Dopo aver registrato il 21% di share, il contenitore condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi ha raccolto 1.134.000 spettatori pari al 19,4% di share nella prima parte, mentre nella seconda. 1.010.000 spettatori e il 18,9%. Ascolti tv davvero grandiosi per il programma del mattino di Canale 5.

Niente da fare per Storie Italiane che quest’anno sta viaggiando su bassi risultati auditel. Eleonora Daniele nella prima parte ha conquistato soltanto 868.000 spettatori pari al 16,2% nella prima parte. Nella seconda, invece, 943.000 spettatori (14,9%).

Ascolti Barbara d’Urso: La Vita in Diretta stabile supera di nuovo Pomeriggio 5

Dopo due giorni in cui ha superato il diretto competitor, Pomeriggio 5 è tornato ai suoi soliti ascolti tv. Barbara d’Urso ha ottenuto nella giornata di ieri, venerdì 9 aprile 2021, il 16,9% e il 16,4% di share con rispettivamente 1.897.000 e 2.098.000 spettatori nella prima e seconda parte.

Una puntata dedicata ancora al caso Denise Pipitone e nel corso dell’appuntamento sono arrivate anche le scuse dell’avvocato di Piera Maggio dopo che aveva lasciato la trasmissione infuriato.

Alberto Matano, invece, è stabile negli ascolti: La Vita in Diretta ha conquistato 2.115.000 spettatori con il 17.2% di share.