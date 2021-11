Ascolti tv ieri 8 novembre: Imma Tataranni 2 sfida GF Vip, chi ha vinto

Gli ascolti tv di ieri 8 novembre 2021 hanno svelato come se l’è cavata il Grande Fratello Vip 6 contro un colosso, ovvero Imma Tataranni 2 Sostituto Procuratore. La seconda stagione della fiction di Rai Uno è andata in onda ieri sera e aspetta il suo pubblico anche stasera con l’ultima puntata del 2021. Gli ascolti tv di Imma Tataranni 2 hanno confermato il grandissimo successo della prima stagione, per cui è facile immaginare che ci sia stata preoccupazione nella squadra del GF Vip per questo scontro del lunedì sera. Ebbene, non ne avevano motivo. Per ora è stata una sfida unica, solo di una serata, ma Imma Tataranni non ha scomposto il GF Vip 6 che si sta assestando sopra i tre milioni di spettatori. Evidentemente hanno un pubblico del tutto diverso, di seguito gli ascolti tv di lunedì 8 novembre 2021:

Rai Uno – Imma Tataranni 2 Sostituto Procuratore: 5.103.000 di spettatori e il 24.1% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip: 3.239.000 di spettatori e il 21.3% di share;

Rai Due – NCIS Los Angeles: 732.000 spettatori e il 2.9% di share; NCIS New Orleans: 563.000 spettatori e il 2.5% di share;

Rai Tre – Report: 2.035.000 di spettatori e il 9.1% di share;

Rete 4 – Quarta Repubblica: 859.000 spettatori e il 4.9% di share;

Italia 1 – xXx – Il Ritorno di Xander Cage: 979.000 spettatori e il 4.4% di share;

La7 – Grey’s Anatomy: 370.000 spettatori e l’1.7% di share;

TV8 – Spiderman 3: 266.000 spettatori e l’1.3% di share;

Nove – Little Big Italy: 491.000 spettatori e il 2.1% di share.

Ascolti tv lunedì 8 novembre 2021: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.785.000 di spettatori e il 22.1% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 2.056.000 di spettatori e il 18.5% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.752.000 di spettatori e il 13.2% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.909.000 di spettatori e il 17.2% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.891.000 di spettatori e il 15.9% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.436.000 di spettatori e il 18% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.668.000 di spettatori e il 13.4% di share nella prima parte; 1.922.000 di spettatori e il 13.8% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 4.660.000 di spettatori e il 23.3% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.496.000 di spettatori e il 17.9% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 5.432.000 di spettatori e il 21.9% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.700.000 di spettatori e il 6.9% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 4.049.000 di spettatori e il 16.3% di share.

Ascolti della mattina di lunedì 8 novembre 2021