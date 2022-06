Ascolti tv ieri, L’Ora di Canale 5 battuto anche da Chi l’ha visto?: tutti i dati

Mediaset non sorride ancora con le fiction: gli ascolti tv di ieri 8 giugno 2022 hanno svelato una partenza in salita per L’Ora: Inchiostro contro Piombo. La nuova serie con Claudio Santamaria protagonista prometteva bene, ma a vincere la serata è stato Rai Uno con Torno Indietro e Cambio Vita. La fiction di Canale 5 è rimasta ferma sotto i due milioni di spettatori, con uno share poco più alto del 12%. Ha vinto il film di Rai Uno che ha totalizzato quasi tre milioni di spettatori e raggiungendo quasi il 17%. Anche Chi l’ha visto? ha fatto meglio di Canale 5, di poco ma è andato meglio. Di seguito gli ascolti tv di ieri relativi alla prima serata per i dati precisi:

Rai Uno – Torno Indietro e Cambio Vita: 2.922.000 spettatori e il 16.8% di share;

Canale 5 – L’Ora: Inchiostro Contro Piombo: 1.900.000 spettatori e il 12.2% di share;

Rai Due – Tg2 Post – Speciale Referendum: 441.000 spettatori e il 2.4% di share;

Italia 1 – Chicago Fire: 1.086.000 spettatori e il 6.7% di share;

Rai Tre – Chi l’ha visto?: 1.978.000 spettatori e il 12.7% di share;

Rete 4 – Controcorrente Prima Serata: 783.000 spettatori e il 5.5% di share;

La7 – Speciale TGLa7 – Sì o No: 498.000 spettatori e il 3.1% di share;

TV8 – Quattro Matrimoni: 355.000 spettatori e il 2.3% di share;

Nove – Un Paese a Dieta: 229.000 spettatori e l’1.3% di share.

Ascolti tv mercoledì 8 giugno 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Un altro Domani: 1.824.000 spettatori e il 19.32% di share;

Rai Uno – Sei Sorelle: 1.039.000 spettatori e il 13.63% di share;

Canale 5 – Brave and Beautiful: 1.426.000 spettatori e il 18.95% di share;

Rai Uno – Estate in Diretta: 1.242.000 spettatori e il 15.75% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.178.000 spettatori e il 16.19% di share nella prima parte; 1.381.000 spettatori e il 17.44% di share nella seconda parte;

Rai Uno – Reazione a Catena: 3.493.000 spettatori e il 26.88% di share;

Canale 5 – Avanti un altro (Replica): 2.421.000 spettatori e il 19.48% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti (Replica): 3.632.000 spettatori e il 19.34% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: spettatori e il % di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.226.000 spettatori e il 17.09% di share.

Ascolti della mattina di mercoledì 8 giugno 2022