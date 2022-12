By

Spettatori e share dei principali appuntamenti in televisione della giornata di giovedì 8 dicembre 2022: tutti i dati

Gli ascolti tv di ieri 8 dicembre 2022 nascondono una sorpresa nella fascia oraria che anticipa la prima serata. Tra Canale 5 e Rai Uno in prime time l’ha spuntata Canale 5, con il secondo e ultimo episodio di Incastrati. Ficarra e Picone sono stati seguiti da tre milioni e mezzo di spettatori e quasi il 20% di share. Su Rai Uno invece il ciclo Purché finisca bene si è fermato sotto i tre milioni. C’è stata anche la finale di X Factor 2022, in onda sia su Sky Uno sia su TV8, ma la vera sorpresa è la ripartenza di Amadeus: i Soliti Ignoti ha perso contro Striscia la Notizia, ed è una delle rarissime volte in cui è successo. Qui di seguito tutti gli ascolti tv di ieri, a partire dalla prima serata:

Rai Uno – Diversi come Due Gocce d’Acqua: 2.743.000 spettatori e il 15.5% di share;

Canale 5 – Incastrati: 3.506.000 spettatori e il 19.6% di share;

Rai Due – Che C’è di Nuovo: 482.000 spettatori e il 2.9% di share;

Italia 1 – Point Breal: 673.000 spettatori e il 3.6% di share;

Rai Tre – Brian Banks – La Partita della Vita: 851.000 spettatori e il 4.5% di share;

Rete 4 – The Terminal: 590.000 spettatori e il 3.6% di share;

La7 – Piazza Pulita: 937.000 spettatori e il 6.6% di share;

TV8 – X Factor: 772.000 spettatori e il 5.2% di share;

Sky Uno – X Factor: 727.000 spettatori e il 4.9% di share;

Nove – Sulle tracce dell’assassino: il caso Yara: 298.000 spettatori e l’1.6% di share.

Ascolti tv giovedì 8 dicembre 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Terra Amara: 2.380.000 spettatori e il 17.78% di share;

Canale 5 – La magia del Natale: 1.670.000 spettatori e il 14.84% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.647.000 spettatori e il 13.79% di share;

Rai Uno – Omaggio al Papa all’Immacolata: 1.877.000 spettatori e il 17.61% di share;

Canale 5 – Un altro Domani: 1.341.000 spettatori e l’11.83% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.793.000 spettatori e il 15.52% di share nella presentazione, poi 2.238.000 spettatori e il 17.31% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.392.000 spettatori e l’11.66% di share nella presentazione, poi 1.690.000 spettatori e il 13.05% di share + 1.781.000 spettatori e il 12.65% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 3.447.000 spettatori e il 21.4% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.215.000 spettatori e il 19.3% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 3.253.000 spettatori e il 16.1% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.573.000 spettatori e il 7.8% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 4.265.000 spettatori e il 21.2% di share.

Ascolti della mattina di giovedì 8 dicembre 2022