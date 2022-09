La prima serata comincia ad arricchirsi: chi avrà vinto la sfida degli ascolti tv ieri 6 settembre 2022? Su Rai Uno proseguono gli appuntamenti con i film, mentre su Canale 5 sono cominciati gli appuntamenti con la Champions League. Ieri sera è andata in onda la partita tra Paris Saint-Germain e Juventus. Nell’offerta televisiva di ieri c’erano anche #CartaBianca e Fuori dal Coro, mentre su TV8 è cominciata l’ultima edizione di Pechino Express, andata in onda in primavera su Sky e ora in onda in chiaro. I riflettori inoltre sono ormai puntati anche sul pomeriggio, dopo il ritorno di Alberto Matano e Barbara d’Urso. Qui di seguito gli ascolti tv di martedì 6 settembre 2022, a partire dal prime time:

Rai Uno – Nessuno mi può Giudicare: 1.890.000 spettatori e l’11.2% di share;

Canale 5 – Champions League PSG-Juventus: 5.055.000 spettatori e il 26.9% di share;

Rai Due – Un’Ora Sola vi Vorrei: 694.000 spettatori e il 3.7% di share;

Italia 1 – Sulle Ali dell’Avventura: 871.000 spettatori e il 5% di share;

Rai Tre – #CartaBianca: 696.000 spettatori e il 4.5% di share;

Rete 4 – Fuori dal Coro: 804.000 spettatori e il 6% di share;

La7 – DiMartedì: 954.000 spettatori e il 5.9% di share;

TV8 – Pechino Express – La Rotta dei Sultani: 649.000 spettatori e il 4% di share;

Nove – Bad Company – Protocollo Praga: 305.000 spettatori e l’1.8% di share.

Ascolti tv martedì 6 settembre 2022: il pomeriggio e il preserale

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.295.000 spettatori e il 13.43% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore (Replica): 1.103.000 spettatori e il 14.3% di share;

Canale 5 – Un altro Domani: 1.860.000 spettatori e il 21.85% di share;

Canale 5 – Terra Amara: 1.955.000 spettatori e il 25.80% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.265.000 spettatori e il 16.47% di share nella presentazione, poi 1.516.000 spettatori e il 18.78% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.418.000 spettatori e il 18.73% di share nella presentazione, poi 1.450.000 spettatori e il 17.53% di share;;

Rai Uno – Reazione a Catena: 3.567.000 spettatori e il 26.7% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 2.401.000 spettatori e il 18.6% di share;

Rai Uno – Techetechetè: 2.953.000 spettatori e il 15.1% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 3.472.000 spettatori e il 18.79% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.350.000 spettatori e il 7% di share.

Ascolti della mattina di martedì 6 settembre 2022