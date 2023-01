L’Epifania tutte le feste porta via, ma non l’affetto del pubblico televisivo italiano verso Amadeus. Gli ascolti tv di ieri 6 gennaio 2023 incoronano vincitore della prima serata l’appuntamento speciale con i Soliti Ignoti abbinato alla Lotteria Italia. Sono stati estratti i biglietti vincenti mentre i Vip si sono messi in gioco nel quiz preserale di Rai Uno, che da anni colleziona un successo dopo l’altro. Per un rapido confronto, va segnalato che l’anno scorso i Soliti Ignoti Lotteria hanno registrato il 24% di share con 5.186.000 spettatori. Anche in prima serata i numeri non hanno deluso. Sulle altre reti solo film: Rai Due ha scelto La Befana vien di Notte con Paola Cortellesi, Canale 5 ha puntato su Alessandro Siani e il suo Il Giorno più Bello del Mondo. Su Italia 1 invece è andato in onda Batman. Di seguito tutti i dati della prima serata e a seguire gli appuntamenti della giornata:

Rai Uno – Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia: 4.813.000 spettatori e il 28.7% di share;

Canale 5 – Il giorno più bello del mondo: 1.686.000 spettatori e il 10.4% di share;

Rai Due – La Befana vien di notte: 756.000 spettatori e il 4.3% di share;

Italia 1 – Batman v Superman: Dawn of Justice: 674.000 spettatori e il 4.1% di share;

Rai Tre – I Magnifici 4 della Risata: 599.000 spettatori e il 3.4% di share;

Rete 4 – Shall We Dance?: 670.000 spettatori e il 4% di share;

La7 – The Royals – Documentario: 335.000 spettatori e il 2.5% di share;

TV8 – Super 8: 245.000 spettatori e l’1.4% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 523.000 spettatori e il 3% di share.

Ascolti tv venerdì 6 gennaio 2023: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Concerto per la pace (Replica): 1.231.000 spettatori e il 10.49% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.982.000 spettatori e il 17.39% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.944.000 spettatori e il 18.43% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip Daytime: 1.043.000 spettatori e il 9.68% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.988.000 spettatori e il 18.3% di share nella presentazione, poi 2.525.000 spettatori e il 20.49% di share;

Rai Due – Bella Mà: 501.000 spettatori e il 4.71% di share;

Canale 5 – Ritorno a Christmas Creek: 1.047.000 spettatori e l’8.8% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 3.742.000 spettatori e il 23.3% di share;

Canale 5 – Caduta Libera (Replica): 2.743.000 spettatori e il 17.2% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.245.000 spettatori e il 6.51% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.047.000 spettatori e il 16.1% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 6 gennaio 2023