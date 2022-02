Ascolti tv ieri: boom Fazio col Papa supera L’Amica Geniale, Mara vs Maria

Gli ascolti tv di ieri 6 febbraio 2022 non hanno come protagonista solo il duello della prima serata. L’attenzione si concentra sul ritorno di una delle fiction più amate di Rai Uno, ovvero L’Amica Geniale, che si è scontrata con Avanti un Altro Pure di sera ma il vero competitor era in casa: Fabio Fazio con il Papa ha vinto la serata, ma salta all’occhio che ieri sera a vincere è stata tutta Rai contro Mediaset. Cosa sarà successo invece nel pomeriggio della domenica? Lo scontro è stato tutt’altro che scontato: su Canale 5 c’è stato il ritorno di Amici di Maria De Filippi dopo una settimana di pausa, su Rai Uno lo speciale Domenica In su Sanremo. Dopo un’edizione di grandissimo successo, tutti aspettavano la domenica di Mara Venier all’Ariston con i cantanti.

Questi gli ascolti di domenica 6 febbraio 2022 della prima serata:

Rai Uno – L’Amica Geniale: 4.650.000 spettatori e il 20.6% di share;

Canale 5 – Avanti un altro Pure di sera: 2.484.000 spettatori e l’11.6% di share;

Rai Due – The Rookie: 726.000 spettatori e il 2.7% di share; CSI: Vegas: 819.000 spettatori e il 3.3% di share;

Italia 1 – Rampage – Furia Animale: 980.000 spettatori e il 4.2% di share;

Rai Tre – Che Tempo che Fa: 6.731.000 spettatori e il 25.4% di share; Il Tavolo: 2.464.000 spettatori e il 12.8% di share;

Rete 4 – Controcorrente: 524.000 spettatori e il 2.9% di share;

La7 – Non è l’Arena: 709.000 spettatori e il 2.7% di share;

TV8 – Una serata Speciale: 183.000 spettatori e lo 0.8% di share;

Nove – Terrybilmente Divagante: 403.000 spettatori e l’1.8% di share.

Ascolti tv domenica 6 febbraio 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi: 2.559.000 spettatori e il 14.89% di share;

Rai Uno – Domenica In: 5.418.000 spettatori e il 30.4% di share nella prima parte; 5.207.000 spettatori e il 31.33% di share nella seconda parte; 5.148.000 spettatori e il 29% di share nella terza parte;

Canale 5 – Verissimo: 2.265.000 spettatori e il 13.74% di share nella prima parte; 2.330.000 spettatori e il 12.8% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 5.346.000 spettatori e il 24.31% di share;

Canale 5 – Avanti un altro: 3.974.000 spettatori e il 18.41% di share;

Rai Uno – Dietro Festival: 3.620.000 spettatori e il 13.38% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 3.113.000 spettatori e l’11.51% di share.

Ascolti della mattina di domenica 6 febbraio 2022