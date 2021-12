Ascolti tv ieri, vince Blanca ma il GF Vip è da record: tutti i dati

By

Spettatori e share della prima serata di ieri, lunedì 6 dicembre 2021, e non solo: i numeri dei programmi della giornata

Dando uno sguardo agli ascolti tv di lunedì 6 dicembre 2021 non si fare a meno di pensare che sia stata una serata interessante. Lo scontro era tra una fiction che si è rivelata un enorme successo per Rai Uno, ovvero Blanca, e il Grande Fratello Vip 6, che è cresciuto dalle prime settimane. Signorini ha tenuto duro, insomma, e i motivi del prolungamento oggi sono più chiari che mai. Il GF Vip non solo ha retto contro le fiction di Rai Uno, sempre molto amate, ma ieri sera ha fatto anche il record stagionale di ascolti tv. Di seguito tutti gli ascolti tv di ieri della prima serata:

Rai Uno – Blanca: 5.235.000 spettatori e il 24.2% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip 6: 3.414.000 spettatori e il 22.6% di share;

Rai Due – L’Uomo sul Treno: 816.000 spettatori e il 3.6% di share;

Rai Tre – Report: 1.626.000 spettatori e il 7.3% di share;

Rete 4 – Quarta Repubblica: 852.000 spettatori e il 4.9% di share;

Italia 1 – Braven – Il Coraggioso: 896.000 spettatori e il 4% di share;

La7 – Grey’s Anatomy: 392.000 spettatori e l’1.8% di share;

TV8 – Spiderman: Far From Home: 471.000 spettatori e il 2.2% di share;

Nove – Little Big Italy: 390.000 spettatori e l’1.7% di share.

Ascolti tv lunedì 6 dicembre 2021: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.783.000 spettatori e il 22.9% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 2.277.000 spettatori e il 20.3% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.909.000 spettatori e il 14.9% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.914.000 spettatori e il 17% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.807.000 spettatori e il 15.5% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.369.000 spettatori e il 17.6% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.643.000 spettatori e il 13.2% di share nella prima parte; 2.026.000 spettatori e il 14.6% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 4.377.000 spettatori e il 22.3% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.850.000 spettatori e il 20.2% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.985.000 spettatori e il 20.7% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.670.000 spettatori e il 6.9% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 4.222.000 spettatori e il 17.6% di share.

Ascolti della mattina di lunedì 6 dicembre 2021