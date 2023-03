Tutti gli ascolti tv di ieri 5 marzo 2023 e chi ha vinto le varie sfide della giornata. La domenica è sempre ricca di scontri e gli share restano un indice di gradimento da parte del pubblico. A partire dalla prima serata con la sfida tra la fiction di Rai Uno Resta con me con Lo Show dei Record di Gerry Scotti su Canale 5. Nel pomeriggio di ieri è andato in scena anche il penultimo confronto di questa stagione tra Domenica In e Amici di Maria De Filippi: per il talent di Canale 5 infatti la prossima sarà l’ultima domenica con il pomeridiano, poi si andrà in onda il sabato sera. Per cominciare a esaminare gli ascolti di domenica 5 marzo, qui di seguito ci sono tutti i dati della prima serata:

Rai Uno – Resta con me: 3.596.000 spettatori e il 19.8% di share;

Canale 5 – Lo Show dei Record: 2.340.000 spettatori e il 14.2% di share;

Rai Due – NCIS Los Angeles: 707.000 spettatori e il 3.4% di share; Blue Bloods: 764.000 spettatori e il 3.9% di share;

Italia 1 – Jason Bourne: 807.000 spettatori e il 4.4% di share;

Rai Tre – Che Tempo che Fa: 2.745.000 spettatori e il 13.4% di share; Che Tempo Che Fa – Il Tavolo: 1.617.000 spettatori e l’11.5% di share;

Rete 4 – Zona Bianca: 482.000 spettatori e il 3.4% di share;

La7 – Non è l’Arena: 768.000 spettatori e il 5.4% di share;

TV8 – Formula 1 GP del Bahrain: 1.150.000 spettatori e il 6.1% di share;

Nove – Cambio Moglie: 246.000 spettatori e l’1.3% di share.

Ascolti tv domenica 5 marzo 2023 2023: preserale e access prime time

Rai Uno – L’Eredità: 4.156.000 spettatori e il 23.9% di share;

Canale 5 – Avanti un altro! Story: 3.401.000 spettatori e il 19.9% di share;

Rete 4 – Controcorrente: 872.000 spettatori e il 4.26% di share + 773.000 spettatori e il 3.76% di share;

Rai Tre – Kilimangiaro: 1.323.000 spettatori e il 9.86% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.562.000 spettatori e il 22.1% di share;

Rai Tre – Presentazione Che Tempo che Fa: 1.880.000 spettatori e il 9.30% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 3.255.000 spettatori e il 15.86% di share;

La7 – In Onda: 775.000 spettatori e il 3.77% di share.

Ascolti tv domenica 5 marzo 2023 2023: il pomeriggio

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi: 3.356.000 spettatori e il 25.76% di share;

Rai Uno – Presentazione Domenica In: 2.280.000 spettatori e il 16.34% di share;

Rai Uno – Domenica In: 2.692.000 spettatori e il 20.34% di share + 2.128.000 spettatori e il 17.3% di share + 1.966.000 spettatori e il 15.96% di share;

Canale 5 – Verissimo: 2.557.000 spettatori e il 20.76% di share + 2.370.000 spettatori e il 18.39% di share;

Rai Uno – Da Noi A Ruota Libera: 1.782.000 spettatori e il 14% di share;

Rai Due – Vorrei dirti che: 267.000 spettatori e il 2.12% di share.

Ascolti della mattina di domenica 5 marzo 2023 2023