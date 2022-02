Ascolti tv ieri 4 febbraio, boom Sanremo: Amadeus vola, nuovo record

Numeri da capogiro per il 72° festival della canzone italiana: un grandissimo successo per la quarta serata, in attesa della finale

Penultimo appuntamento con gli ascolti tv di Sanremo 2022, che ieri sera ha regalato un grande show al pubblico di Rai Uno soprattutto nella prima parte. Le cover e i duetti insieme allo sketch di Maria Chiara Giannetta con Maurizio Lastrico hanno davvero entusiasmato la gente a casa, questo almeno si intuisce leggendo i commenti sui social. E come sarà andato il tanto atteso e tanto osservato share? Gli ascolti tv di ieri 4 febbraio 2022 segnano un nuovo record per Amadeus: la serata è andata non bene, di più! E rispecchia di sicuro i commenti del pubblico. Ieri sera Sanremo ha registrato 11.378.000 spettatori con il 60.5% di share! Dati che forse sorprenderanno lo stesso Amadeus e sarà ormai molto difficile replicare il suo festival, che ha rotto un po’ gli schemi e sa stare al gioco anche sul FantaSanremo.

Inutile dire che la quarta serata di Sanremo 2022 sia andata meglio rispetto alla quarta serata dell’anno scorso, e meglio degli ultimi ventidue anni. Sempre Amadeus ha registrato un 44.7% con 8.014.000 spettatori nel 2021. Il primo festival di Amadeus però ha superato il 50%, per la precisione avevano seguito la quarta serata 9.504.000 con il 53.3%. Negli ultimi vent’anni, inoltre, solo quattro edizioni hanno superato il 50% di share: Baglioni nel 2018 (10.108.000, 51.10%), Antonella Clerici nel 2010 (11.274.000, 50.74%), Paolo Bonolis nel 2005 (10.387.000, 50.18%), Pippo Baudo nel 2002 (9.758.000, 50.34%). E che nessuno osi dire che non c’era cosa guardare sulle altre reti, perché non solo è qualcosa che vale anche per edizioni precedenti ma soprattutto c’è molto da guardare grazie alle piattaforme di streaming.

Di seguito gli ascolti tv di venerdì 4 febbraio 2022 relativi alla prima serata:

Rai Uno – 72° Festival di Sanremo: 11.378.000 spettatori e il 60.5% di share;

