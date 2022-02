Ascolti tv ieri: nuovo record GF Vip, risale la d’Urso, Matano trema

By

Inarrestabile il successo della sesta edizione del Grande Fratello Vip, tra le più viste della storia del reality show. Lunedì 31 gennaio 2022 il programma guidato da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nelle vesti di opinioniste, ha segnato un nuovo record: è stato seguito da 3.581.000 telespettatori con il 23% di share.

Battuta ancora una volta la fiction Rai Non mi lasciare con protagonisti Vittoria Puccini, Sarah Felberbaum, Alessandro Roja. L’ultima puntata della serie ha appassionato solo 4.256.000 spettatori con il 18.90%. Risultati ben lontani da altri prodotti del momento come Doc-Nelle tue mani con Luca Argentero e La Sposa con Serena Rossi.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata di lunedì 31 gennaio 2022:

Rai Uno, Non mi lasciare: 4.256.000 spettatori (18.90%)

Rai Due, Delitti in paradiso: 931.000 spettatori (4.10%)

Rai Tre, Report: 2.105.000 spettatori (9%)

Canale 5, Grande Fratello Vip: 3.581.000 (23%)

Rete Quattro, Quarta Repubblica: 1.002.000 (5.60%)

Italia Uno, Freedom: prima parte 790.000 (3.07%), seconda parte 784.000 (4.02%)

La 7, Propaganda Live: 832.000 (4.90%)

Tv 8, 4 Hotel: 360.000 (1.30%)

Nove, Air Force One: 481.000 (2.30%)

Ascolti del pomeriggio di lunedì 31 gennaio 2022

Per quanto riguarda gli ascolti tv del pomeriggio di lunedì 31 gennaio 2022 va segnalato il nuovo botto de Il Paradiso delle Signore. La soap opera di Rai Uno, partita in sordina e tra molteplici critiche, appassiona quotidianamente quasi due milioni e mezzo di telespettatori.

Bene anche Uomini e Donne, che ha raggiunto i tre milioni di spettatori. Da non dimenticare Barbara d’Urso, che con il suo Pomeriggio 5 dà del filo da torcere alla Vita in diretta di Alberto Matano. Tutti i dati rete per rete:

Rai Uno, Oggi è un altro giorno: 2.058.000 (14.48%)

Rai Uno, Il Paradiso delle Signore: 2.295.000 (18.35%)

Rai Uno, La vita in diretta: prima parte 1.994.000 (15.41%), seconda parte 2.448.000 (16.63%)

Canale 5, Uomini e Donne: prima parte 3.088.000 (22.77%), seconda parte 2.708.000 (21.53%)

Canale 5, Amici + GF Vip: 2.416.000 (19.37%), 2.478.000 (18.97%)

Canale 5, Pomeriggio 5: prima parte 1.951.000 (14.81), seconda parte 2.338.000 (15.80%)

Ascolti del preserale e access prime time di lunedì 31 gennaio 2022

Non c’è storia tra L’Eredità e Avanti un altro: ogni giorno il quiz show di Flavio Insinna vince contro quello di Paolo Bonolis. Buon risultato pure per il PrimaFestival quest’anno condotto da Roberta Capua, Ciro Priello e Paola Di Benedetto.