Ascolti tv ieri 3 maggio: Isola resiste. Chiamami Ancora Amore senza botto

Ancora un risultato non sublime per L’Isola dei Famosi 2021 che, dopo dopo un’ottima partenza che aveva sfiorato al debutto il 20% di share, ha visto calare progressivamente gli ascolti tv. Ieri, lunedì 3 maggio, Ilary Blasi si è scontrata con con la prima puntata di Chiamami Ancora Amore. La fiction con La serie con Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi ha conquistato 3.878.000 spettatori pari al 16,3% di share. Niente da fare per il quattordicesimo appuntamento con il reality di Canale 5 che si è fermato a 2.885.000 spettatori, totalizzando una media di share pari al 17,4%. Numeri in rialzo se confrontati con la puntata di giovedì 29 aprile, 16,50% e 2.871.000 spettatori.

A Panorama, Iva Zanicchi ha commentato gli ascolti dell’Isola dei Famosi dichiarando che i naufraghi sono spenti e il successo della trasmissione dipende da loro. L’opinionista ha sempre manifestato le sue perplessità a proposito dei concorrenti, non convinta dell’apporto che il gruppo sta dando alle dinamiche che dovrebbero regolare il reality show condotto dalla Blasi.

Di seguito gli ascolti tv di ieri degli altri canali: Rai2 Il Vegetale 1.846.000 spettatori (5,8%). Italia 1 Overdrive 1.405.000 spettatori (5,7%). Rai3 Report 3.046.000 (12,3%). Rete4 Quarta Repubblica 1.088.000 (5,8%). La7 The Interpreter 664.000 (2,8%). Tv8 Quattro Hotel 369.000 (1,7%). Su Nove Il 13° Guerriero 325.000 (1,4%).

