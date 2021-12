Ascolti tv ieri 3 dicembre 2021: The Voice Senior vs. GF Vip, chi ha vinto

Gli ascolti tv di ieri venerdì 3 dicembre 2021 non nascondono grosse sorprese. La sesta edizione del Grande Fratello Vip continua a tenere botta, dopo essersi assestata intorno ai tre milioni di spettatori, sebbene abbia perso la serata leggendo i numeri. The Voice Senior ha registrato seicentomila spettatori in più e uno 0,6% in meno di share dovuto alla durata del programma, ma ha comunque vinto la serata. La curva dello share del GF Vip è salita perché la puntata dura di più, elemento da non sottovalutare mai. Nonostante ciò, non si può parlare di sonora sconfitta per Signorini, che ormai ha il pubblico affezionato anche ai Vipponi della sesta edizione e può andare avanti così. Di seguito tutti gli ascolti tv di ieri relativi alla prima serata:

Rai Uno – The Voice Senior: 3.568.000 spettatori e il 18.5% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip: 2.945.000 spettatori e il 19.1% di share;

Rai Due – The Good Doctor 4: 1.222.000 spettatori e il 5.1% di share; The Resident 3: 907.000 spettatori e il 4.2% di share;

Italia 1 – Le Iene Show: 1.078.000 spettatori e il 6.5% di share;

Rai Tre – Afghanistan: 20 anni dopo: 666.000 spettatori e il 3% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 873.000 spettatori e il 5% di share;

La7 – Propaganda Live: 763.000 spettatori e il 4.5% di share;

TV8 – Italia’s Got Talent – Best Of: 215.000 spettatori e l’1% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.231.000 spettatori e il 5.4% di share.

Ascolti tv venerdì 3 dicembre 2021: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.631.000 spettatori e il 21.9% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.980.000 spettatori e il 18% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.734.000 spettatori e il 13.7% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.915.000 spettatori e il 17.4% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.937.000 spettatori e il 16.4% di share;

Rai Uno – Lo Zecchino D’Oro: 1.909.000 spettatori e il 14.4% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 2.167.000 spettatori e il 15.4% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 4.589.000 spettatori e il 23.3% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.648.000 spettatori e il 19.2% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 5.033.000 spettatori e il 21.3% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.729.000 spettatori e il 7.3% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.689.000 spettatori e il 15.6% di share.

Gli ascolti della mattina di venerdì 3 dicembre 2021