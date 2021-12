Ascolti tv ieri: La Bella e la Bestia inarrivabile, Canale 5 e Ossini stentano

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 29 dicembre 2021

Ascolti tv e share del Prime Time di mercoledì 29 dicembre 2021 – Dominio di Rai Uno in prima serata che con il film La Bella e la Bestia ha intercettato oltre 4 milioni di telespettatori facendo volare lo share al 19.6%. Praticamente doppiata l’ammiraglia Mediaset, Canale Cinque, che con Natale da chef è restata inchiodata al 10.6% di share, raccogliendo poco più di 2 milioni di utenti.

Su Rai Due, il nuovo programma di Massimiliano Ossini, Kalipè – A passo d’uomo, ha convinto 903.000 (4.3%). Sulla seconda rete della tv di stato ha fatto molto meglio Enrico Brignano la sera precedente. Per Ossini una partenza con il freno a mano tirato. Molto meglio Italia Uno, che ha proposto l’intramontabile Forrest Gump, che ha conquistato quasi 1.5 milioni di utenti (7.5%).

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai 1: La Bella e la Bestia ha raccolto 4.003.000 spettatori (19.6%).

Rai 2: Kalipè ha interessato 903.000 spettatori (4.3%).

Rai 3: La Vita di Pi ha catturato l’attenzione di 950.000 spettatori (4.4%).

Canale 5: Natale da Chef ha convinto 2.158.000 spettatori (10.6%).

Italia 1: Forrest Gump ha intrattenuto 1.467.000 spettatori (7.5%).

Rete 4: Zona Bianca è stato visto da 1.065.000 spettatori (6.4%).

La7: L’età Dell’innocenza ha incollato innanzi al teleschermo 426.000 spettatori (2.3%).

Tv8: Adele – One Night Only ha raccolto 315.000 spettatori (1.5%).

Nove: Wild Teen – Contadini in Erba degli uomini ha convinto 377.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv mercoledì 29 dicembre 2021: access prime time e preserale

I soliti ignoti di Amadeus continuano la loro cavalcata trionfale, staccando per l’ennesima volta Striscia la Notizia. Anche L’Eredità vince di nuovo la sfida con Caduta Libera (in replica).

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 4.541.000 spettatori (19.3%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.659.000 spettatori (15.4%).

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.586.000 spettatori (21%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 5.238.000 spettatori (26.1%).

Canale 5: Caduta Libera – Inizia la sfida ha registrato 2.153.000 spettatori (13.1%) mentre Caduta Libera ne ha avuti 3.164.000 (16.3%).

Ascolti tv del pomeriggio di mercoledì 29 dicembre 2021

A causa dello sciopero dei giornalisti Rai, Oggi è un altro giorno e La Vita in Diretta non sono andati in onda.

Rai Uno: Le Mille e una Notte – Aladino e Sherazade ha conquistato 1.687.000 spettatori (12.2%).

Rai Uno: Tale e Quale Show il Torneo ha avuto 1.551.000 spettatori (11.8%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.664.000 spettatori (17.2%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.318.000 spettatori (15.7%).

Canale 5: Hearts of Winter ha catturato l’attenzione di 1.445.000spettatori (11.6%)

Canale 5: Daytime Grande Fratello Vip ha interessato 1.474.000 spettatori (12.6%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.645.000 spettatori (13.1%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.950.000 spettatori (13.5%).

Ascolti Tv della mattina di mercoledì 29 dicembre 2021