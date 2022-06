Ascolti tv ieri: bene i film, LoveMi batte il debutto di Nek, tutti i dati

Occhi puntati su LoveMi per quanto riguarda gli ascolti tv di ieri! Come sarà andato il concerto organizzato da Fedez insieme a J-Ax? Sui social pare sia stato un successo, scorrendo le storie su Instagram ieri sera era facile imbattersi su gente collegata con Italia 1. Gli ascolti tv sono un’altra cosa e non è andato così male, però nel complesso Fedez potrà ritenersi soddisfatto. Va sempre tenuto conto che è andato in onda su Italia 1, per cui la sfida è più che altro con la seconda rete Rai e l’ha spuntata. Certo è che il suo intento principale era raccogliere fondi, e speriamo sia riuscito a mettere insieme una bella somma. Intanto proseguendo con gli ascolti tv di ieri 28 giugno 2022 qui di seguito ci sono quelli relativi alla prima serata, con il debutto di Nek con Dalla Strada al Palco:

Rai Uno – C’era una volta… a Montecarlo: 2.431.000 spettatori e il 15.1% di share;

Canale 5 – Sono Solo Fantasmi: 2.049.000 spettatori e il 13% di share;

Rai Due – Dalla Strada al Palco: 1.045.000 spettatori e il 7.5% di share;

Italia 1 – Love Mi: 1.440.000 spettatori e il 10% di share;

Rai Tre – Filorosso: 583.000 spettatori e il 4% di share;

Rete 4 – Dynasties – L’avventura della vita: 535.000 spettatori e il 3.5% di share;

La7 – G’olè!: 635.000 spettatori e il 4% di share;

TV8 – Il Tesoro dell’Amazzonia: 285.000 spettatori e l’1.8% di share;

Nove – Shooter: 388.000 spettatori e il 2.7% di share.

Ascolti tv martedì 28 giugno 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Un altro Domani: 1.538.000 spettatori e il 17.85% di share;

Rai Uno – Sei Sorelle: 981.000 spettatori e il 12.30% di share;

Canale 5 – Brave and Beautiful: 1.502.000 spettatori e il 18.7% di share;

Rai Uno – Estate in Diretta: 1.581.000 spettatori e il 18.41% di share;

Canale 5 – Inga Lindstrom: 1.035.000 spettatori e il 12.44% di share;

Rai Uno – Reazione a Catena: 3.601.000 spettatori e il 27.8% di share;

Canale 5 – Avanti un altro (Replica): 2.035.000 spettatori e il 16.22% di share;

Rai Due – Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo: 507.000 spettatori e il 3.4% di share;

Rai Uno – Techetechetè: 2.714.000 spettatori e il 15.73% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.793.000 spettatori e il 16.23% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.356.000 spettatori e il 7.8% di share.

Ascolti della mattina di martedì 28 giugno 2022