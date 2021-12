Ascolti tv ieri 27 dicembre: vince Cenerentola ma il GF Vip non soffre, i dati

Gli ascolti tv di lunedì 27 dicembre 2021 sono tra gli ultimi dell’anno, di sicuro gli ultimi del GF Vip per il 2021. Come avrà concluso l’anno il reality condotto da Alfonso Signorini? La concorrenza non era molta, sugli altri canali c’erano film per tutti i gusti ma pochi programmi. Spicca Report su Rai Tre, ma sul resto dei principali canali sono andati in onda dei film, e alcuni si sono difesi non malissimo. Anzi, Cenerentola su Rai Uno ha vinto la serata, ma questo non ha fatto sì che Canale 5 andasse in seria difficoltà. Come sarà andato allora Signorini? Scopriamo gli ascolti del Grande Fratello Vip 6 di ieri e tutti quelli della prima serata, prima di passare al resto della giornata:

Rai Uno – Cenerentola: 4.164.000 spettatori e il 18.7% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip 6: 3.423.000 spettatori e il 21.5% di share;

Rai Due – Dante, il sogno di un’Italia libera: 529.000 spettatori e il 2.3% di share;

Rai Tre – Report: 2.016.000 spettatori e l’8.8% di share;

Italia 1 – Indipendence Day: 1.205.000 spettatori e il 5.9% di share;

Rete 4 – Non Ci Resta Che Piangere: 1.277.000 spettatori e il 5.9% di share;

La7 – Eden – Un Pianeta da Salvare: 300.000 spettatori e l’1.6% di share;

TV8 – Indiana Jones e L’ultima Crociata: 462.000 spettatori e il 2.2% di share;

Nove – Little Big Italy: 395.000 spettatori e l’1.7% di share.

Ascolti tv lunedì 27 dicembre 2021: il pomeriggio e il preserale

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 2.172.000 spettatori e il 14.9% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.835.000 spettatori e il 13.6% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.354.000 spettatori e il 15.8% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.665.000 spettatori e l’11.8% di share nella prima parte; 1.819.000 spettatori e il 12% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 4.716.000 spettatori e il 23.2% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.524.000 spettatori e il 17.7% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 5.453.000 spettatori e il 21.9% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.765.000 spettatori e il 7.1% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 4.072.000 spettatori e il 16.3% di share.

Ascolti della mattina di lunedì 27 dicembre 2021