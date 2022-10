Ascolti tv ieri: Canale 5 vince facile, Iene in calo, tutti i dati

By

Spettatori e share dei principali appuntamenti in televisione della giornata di martedì 25 ottobre 2022: tutti i dati

Ieri sera ha vinto la Champions League: gli ascolti tv di martedì 25 ottobre 2022 hanno premiato Canale 5, che ha mandato in onda il match tra Benfica e Juventus. L’appuntamento, cruciale per i bianconeri, è stato seguito da quasi quattro milioni e mezzo di spettatori, con appena poco più del 20% di share. Neanche numeri da capogiro, insomma. Le Iene invece non hanno raggiunto il 9% di share, mentre Rai Uno si è fermato appena sopra il 15%. Tutti i dati qui di seguito illustrano cosa è successo con gli ascolti tv di ieri, partendo dalla prima serata:

Rai Uno – Morgane – Detective Geniale 2: 2.885.000 spettatori e il 15.2% di share;

Canale 5 – Benfica-Juventus: 4.424.000 spettatori e il 20.5% di share;

Rai Due – Il Collegio: 928.000 spettatori e il 5% di share;

Italia 1 – Le Iene Show: 1.259.000 spettatori e l’8.8% di share;

Rai Tre – #Cartabianca: 900.000 spettatori e il 5.1% di share;

Rete 4 – Fuori dal Coro: 925.000 spettatori e il 6% di share;

La7 – DiMartedì: 1.341.000 spettatori e il 7.5% di share;

TV8 – Pechino Express – La Rotta dei Sultani: 566.000 spettatori e il 2.9% di share;

Nove – Redemption – Identità nascoste: 356.000 spettatori e l’1.8% di share.

Ascolti tv martedì 25 ottobre 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.561.000 spettatori e il 26.14% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.634.000 spettatori e il 21.12% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.537.000 spettatori e il 15.43% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.592.000 spettatori e il 20% di share;

Canale 5 – Un altro Domani: 1.200.000 spettatori e il 15.93% di share;

Rai Due – Bella Mà: 269.000 spettatori e il 3.29% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.595.000 spettatori e il 16.27% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.477.000 spettatori e il 16.16% di share;

Rai Uno – Reazione a Catena: 4.420.000 spettatori e il 26% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.030.000 spettatori e il 18.5% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.439.000 spettatori e il 19.8% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.589.000 spettatori e il 7% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.599.000 spettatori e il 16.8% di share.

Ascolti della mattina di martedì 25 ottobre 2022