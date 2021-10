Ascolti tv ieri, il finale dei Bastardi di Pizzofalcone e GF Vip: chi ha vinto

I Bastardi di Pizzofalcone e Grande Fratello Vip: gli ascolti tv di ieri 25 ottobre 2021 vedono protagonisti per l’ultima volta, in questa stagione, i Bastardi di Alessandro Gassmann. Ieri è andata in onda l’ultima puntata della terza stagione e ha superato i quattro milioni e mezzo di spettatori. Numeri di cui il cast non può che andare fiero, ma anche Signorini sarà soddisfatto dei dati della puntata di ieri. Il Grande Fratello Vip ha raggiunto il tetto dei tre milioni e quello del 20% di share: risultati non da poco in questa sesta edizione. Ma scopriamo gli ascolti di lunedì 25 ottobre 2021 relativi alla prima serata:

Rai Uno – I Bastardi di Pizzofalcone 3: 4.461.000 di spettatori e il 21% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip 6: 3.013.000 di spettatori e il 20.4% di share;

Rai Due – Quelli che il Lunedì: 601.000 spettatori e il 2.6% di share;

Rai Tre – Report: 2.304.000 di spettatori e il 10.4% di share;

Rete 4 – Quarta Repubblica: 750.000 spettatori e il 4.4% di share;

Italia 1 – Final Score: 1.019.000 di spettatori e il 4.7% di share;

La7 – The Interpreter: 378.000 spettatori e l’1.9% di share;

TV8 – Spider – Man: 322.000 spettatori e l’1.6% di share;

Nove – Little Big Italy: spettatori e il % di share.

Ascolti tv lunedì 25 ottobre 2021: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.611.000 di spettatori e il 22.3% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.858.000 di spettatori e il 18.6% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.754.000 di spettatori e il 17.2% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.611.000 di spettatori e il 15.7% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.002.000 di spettatori e il 17.4% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.642.000 di spettatori e il 14.2% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 4.378.000 di spettatori e il 23.2% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.478.000 di spettatori e il 19.2% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.954.000 di spettatori e il 20.5% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.789.000 di spettatori e il 7.4% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 4.089.000 di spettatori e il 16.9% di share.

Ascolti della mattina di lunedì 25 ottobre 2021