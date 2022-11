Ascolti tv ieri: Pandolfi e Preziosi sfidano i Mondiali, chi ha vinto

Gli ascolti tv di ieri 25 novembre 2022 segnano ancora una vittoria per Rai Uno. Nonostante non ci sia l’Italia, i Mondiali di calcio sono tra gli eventi più seguiti e si stanno confermando tali anche quest’anno. Magari anche a causa della programmazione che Mediaset schiera contro: ieri sera è andato in onda il film Mio fratello, mia sorella con Claudia Pandolfi e Alessandro Preziosi. Il film non ha raggiunto i due milioni e mezzo di spettatori. Per scoprire tutti i dati, di seguito ci sono tutti gli ascolti tv di venerdì 25 novembre 2022 a partire dalla prima serata:

Rai Uno – Inghilterra-USA: 5.174.000 spettatori e il 24.9% di share;

Rai Uno – Il Circolo dei Mondiali: 1.549.000 spettatori e l’8.5% di share;

Canale 5 – Mio fratello, mia sorella: 2.225.000 spettatori e il 13.9% di share;

Rai Due – S.W.A.T.: 968.000 spettatori e il 5.1% di share;

Italia 1 – Io sono leggenda: 965.000 spettatori e il 5.2% di share;

Rai Tre – La vita che verrà – Herself: 911.000 spettatori e il 4.9% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.605.000 spettatori e l’11.4% di share;

La7 – Propaganda Live: 956.000 spettatori e il 7.5% di share;

TV8 – MasterChef: 504.000 spettatori e il 3.3% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 884.000 spettatori e il 4.9% di share.

Ascolti tv venerdì 25 novembre 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.571.000 spettatori e il 24.22% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.726.000 spettatori e il 19.13% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.607.000 spettatori e il 15% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.838.000 spettatori e il 20.19% di share;

Canale 5 – Un altro Domani: 1.355.000 spettatori e il 13.45% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta Short: 2.270.000 spettatori e il 19.02% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.820.000 spettatori e il 14.45% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 2.887.000 spettatori e il 19.45% di share;

Canale 5 – Caduta Libera (replica): 3.508.000 spettatori e il 20.7% di share;;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.633.000 spettatori e il 7.7% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.774.000 spettatori e il 17.8% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 25 novembre 2022