Ascolti tv ieri: cala Cuori, chi ha vinto tra Amici e Domenica In e non solo

Curiosi di scoprire tutti gli ascolti tv di domenica 24 ottobre 2021? La sfida della prima serata ha visto protagonisti la fiction Cuori su Rai Uno e il meglio di Scherzi a Parte su Canale 5. Essendo in replica, gli scherzi non hanno convinto il pubblico a scegliere la rete ammiraglia del biscione, che infatti è scesa sotto il 10%. C’è stato un calo anche per la fiction Cuori, però: domenica scorsa la prima puntata ha convinto più di 4 milioni di spettatori con il 19.4% di share. La seconda puntata di ieri, invece, ha segnato un calo di circa trecentomila spettatori e quasi un punto di share. Ma forse la sfida più interessante della domenica resta quella tra Amici di Maria De Filippi e Domenica In. Partiamo dagli ascolti di ieri 24 ottobre della prima serata:

Rai Uno – Cuori: 3.849.000 di spettatori e il 18.5% di share;

Canale 5 – La Notte di Scherzi a Parte: 1.706.000 di spettatori e il 9.2% di share;

Rai Due – NCIS Los Angeles: 965.000 spettatori e il 4% di share; NCIS New Orleans: 921.000 spettatori e il 4% di share;

Rai Tre – Che Tempo che Fa: 2.176.000 di spettatori e il 9.2% di share; Il Tavolo: 1.418.000 di spettatori e il 7.3% di share;

Rete 4 – Controcorrente Prima Serata: 683.000 spettatori e il 3.7% di share;

Italia 1 – The Legend of Tarzan: 1.213.000 di spettatori e il 5.7% di share;

La7 – Atlantide: 263.000 spettatori e l’1.6% di share;

TV8 – MasterChef Italia: 588.000 spettatori e il 2.6% di share;

Nove – Rocky II: 270.000 spettatori e l’1.4% di share.

Ascolti tv domenica 24 ottobre 2021: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi: 2.964.000 di spettatori e il 19.9% di share;

Rai Uno – Domenica In: 2.712.000 di spettatori e il 17.1% di share nella prima parte; 2.308.000 di spettatori e il 16.3% di share nella seconda parte;

Canale 5 – Verissimo: 2.450.000 di spettatori e il 17.8% di share;

Rai Uno – Da Noi… A ruota libera: 1.898.000 di spettatori e il 13% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 3.927.000 di spettatori e il 19.9% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.022.000 di spettatori e il 15.6% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.729.000 di spettatori e il 19.8% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.830.000 di spettatori e l’11.9% di share.

Ascolti della mattina di domenica 24 ottobre 2021