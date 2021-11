Ascolti tv ieri: Storia di una Famiglia Perbene contro Bohemian Rhapsody

Serata ricca quella di mercoledì 24 novembre 2021: gli ascolti tv rivelano come è andata prima di tutto l’ultima puntata di Storia di una Famiglia Perbene. La fiction ha chiuso scontrandosi con il ricordo di Freddie Mercury su Rai Uno, dove è andato in onda il film Bohemian Rhapsody. Da tenere d’occhio anche Mare Fuori su Rai Due e il sempre molto amato Chi l’ha Visto? sul terzo canale della rete. Un altro scontro interessante è andato in onda in seconda serata: Maurizio Costanzo e Bruno Vespa.

Su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show è stato seguito da 957.000 spettatori pari al 14.5% di share. Porta a Porta invece ha raccolto 784.000 spettatori, con uno share dell’11.2%. Di seguito tutti gli ascolti tv di ieri mercoledì 24 novembre 2021 relativi alla prima serata:

Rai Uno – Bohemian Rhapsody: 5.031.000 spettatori e il 24.3% di share;

Canale 5 – Storia di una Famiglia Perbene: 3.496.000 spettatori e il 17.1% di share;

Rai Due – Mare Fuori: 1.004.000 spettatori e il 4.5% di share;

Rai Tre – Chi l’ha Visto?: 1.683.000 spettatori e l’8.1% di share;

Rete 4 – Zona Bianca: 600.000 spettatori e il 3.4% di share;

Italia 1 – Wolverine – l’Immortale: 897.000 spettatori e il 4.2% di share;

La7 – Non è l’Arena: 808.000 spettatori e il 4.6% di share;

TV8 – X Factor: 291.000 spettatori e l’1.5% di share;

Nove – Accordi & Disaccordi: 277.000 spettatori e l’1.2% di share.

Ascolti tv martedì 24 novembre 2021: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.593.000 spettatori e il 22.5% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.814.000 spettatori e il 17% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.862.000 spettatori e il 15.2% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.942.000 spettatori e il 18.5% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.667.000 spettatori e il 14.5% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.588.000 spettatori e il 18.2% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.772.000 spettatori e il 13.1% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 4.745.000 spettatori e il 23% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.331.000 spettatori e il 17.1% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 5.273.000 spettatori e il 21.6% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.747.000 spettatori e il 7.2% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.749.000 spettatori e il 15.4% di share.

Ascolti della mattina di martedì 24 novembre 2021