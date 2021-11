Ascolti tv ieri: Chelsea-Juve domina, i dati di Collegio-Iene e Matano-d’Urso

Gli ascolti tv di martedì 23 novembre hanno svelato tutti i dati della prima serata, dove si sono scontrati un film in replica su Rai Uno e la Champions League su Canale 5. Rai ha schierato Lea sulla prima rete ed è tornato in onda Il Collegio su Rai Due. Mediaset invece ha lasciato in onda Le Iene contro Chelsea-Juventus e su Rete 4 invece Fuori dal Coro. Senza grandi scontri tra le maggiori reti della televisione, l’occhio cade anche su programmi, e non solo sul solito scontro tra Alberto Matano e Barbara d’Urso. Finiscono sotto la lente d’ingrandimento negli ascolti tv del martedì sera anche Il Collegio e Le Iene, che in questa stagione stentano a decollare come loro solito. Di seguito tutti i dati della prima serata:

Rai Uno – Lea: 3.091.000 spettatori e il 13.8% di share;

Canale 5 – Chelsea-Juventus: 5.006.000 spettatori e il 20.6% di share;

Rai Due – Il Collegio: 1.173.000 spettatori e il 5.8% di share;

Rai Tre – CartaBianca: 1.138.000 spettatori e il 5.6% di share;

Rete 4 – Fuori dal Coro: 935.000 spettatori e il 5.4% di share;

Italia 1 – Le Iene: 1.344.000 spettatori e l’8.3% di share;

La7 – diMartedì: 1.034.000 spettatori e il 5% di share;

TV8 – Game of Talents: 318.000 spettatori e l’1.4% di share;

Nove – Finché Giudice non ci Separi: 435.000 spettatori e l’1.7% di share.

Ascolti tv martedì 23 novembre 2021: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.887.000 spettatori e il 24.4% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.920.000 spettatori e il 18% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.769.000 spettatori e il 14.1% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.954.000 spettatori e il 18.3% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.779.000 spettatori e il 15.7% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.425.000 spettatori e il 18.3% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.824.000 spettatori e il 13.7% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 4.591.000 spettatori e il 23.4% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.763.000 spettatori e il 19.7% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.894.000 spettatori e il 19.4% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.655.000 spettatori e il 6.6% di share;

Canale 5 – Striscina la Notizia: 4.142.000 spettatori e il 17.1% di share.

Ascolti della mattina di martedì 23 novembre 2021