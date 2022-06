Ascolti tv ieri 24 giugno: Conti doppia Canale 5, l’ultima di Mattino 5

Niente da fare per New Amsterdam: gli ascolti tv di ieri 24 giugno 2022 hanno visto trionfare Carlo Conti, in replica con Top Dieci. La serie tv con Max Goodwin non riesce a crescere e si è fermata sotto il 10% di share. Top Dieci ha praticamente doppiato Canale 5 ieri sera, sfiorando il 18% di share con due milioni e quattrocentomila spettatori. Un occhio di riguardo per Mattino 5, di cui ieri è andata in onda l’ultima puntata della stagione con i saluti di Panicucci e Vecchi. Come sarà andata? Per scoprirlo, qui di seguito ci sono tutti gli ascolti tv di ieri, partendo dalla prima serata:

Rai Uno – Top Dieci (Replica): 2.403.000 spettatori e il 17.7% di share;

Canale 5 – New Amsterdam 4: 1.238.000 spettatori e il 9.56% di share;

Rai Due – NCIS: 643.000 spettatori e il 4.2% di share; NCIS Hawai’i: 571.000 spettatori e il 4% di share;

Italia 1 – Interstellar: 824.000 spettatori e il 7% di share;

Rai Tre – Un Giorno di Pioggia a New York: 778.000 spettatori e il 5.3% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: Le Storie – Estate: 1.364.000 spettatori e l’11.9% di share;

La7 – Propaganda Live – Best: 340.000 spettatori e il 3.1% di share;

TV8 – I Delitti del BarLume – La Tombola dei Troiai: 336.000 spettatori e il 2.3% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 455.000 spettatori e il 3.1% di share.

Ascolti tv venerdì 24 giugno 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Un altro Domani: 1.611.000 spettatori e il 17.58% di share;

Rai Uno – Sei Sorelle: 1.095.000 spettatori e il 13.95% di share;

Canale 5 – Brave and Beautiful: 1.521.000 spettatori e il 19.1% di share;

Rai Uno – Estate in Diretta: 1.420.000 spettatori e il 18% di share;

Canale 5 – Rosamund Pilcher: 962.000 spettatori e il 12.45% di share;

Rai Uno – Reazione a Catena: 3.326.000 spettatori e il 28% di share;

Canale 5 – Avanti un altro (Replica): 1.933.000 spettatori e il 16.76% di share;

Rai Due – Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo: 594.000 spettatori e il 4.3% di share;

Rai Uno – Techetechetè: 3.148.000 spettatori e il 20.5% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.420.000 spettatori e il 15.8% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.253.000 spettatori e l’8.1% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 24 giugno 2022