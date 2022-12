Ascolti tv ieri 24 dicembre 2022: tutti pazzi per Il Volo su Canale 5

Il Volo è da sempre una garanzia per gli ascolti tv. Grazie al trio Canale 5 si è aggiudicata la vittoria sabato 24 dicembre 2022. Il concerto Natale a Gerusalemme è stato seguito da 3.169.000 telespettatori con il 23.60% di share. Battuto Rai Uno, che ha invece proposto il film Io sono Babbo Natale con protagonisti Marco Giallini e Gigi Proietti. Ottimo risultato anche per Italia Uno che, come da tradizione, ha trasmesso il cult natalizio Una poltrona per due.

Tutti gli ascolti tv del prime time di sabato 24 dicembre 2022:

Rai Uno – Io sono Babbo Natale ha appassionato 1.474.000 telespettatori con l’11% di share;

Canale 5 – Il Volo, Natale a Gerusalemme ha intercettato 3.169.000 spettatori (23.6%);

Rai Due – Non ti presento i miei ha coinvolto 603.000 spettatori (4.1%);

Italia Uno – Una poltrona per due ha avuto un ascolto medio di 1.948.000 spettatori (14.2%);

Rai Tre – Circo di Montecarlo ha convinto 1.269.000 spettatori (9.3%);

Rete Quattro – Vacanze romane ha raggiunto 370.000 spettatori (2.7%);

La7 – Una giornata particolare ha interessato 294.000 spettatori (2.10%);

TV8 – Un Natale regale ha fatto compagnia a 290.000 spettatori (2%);

Nove – Freddie Mercury, l’immortale è stato seguito da 403.000 spettatori (3.4%).

Ascolti tv sabato 24 dicembre 2022: preserale e access prime time

Soliti Ignoti su Rai Uno non è andato in onda.

Canale 5 – Striscia la Notizia ha avuto 3.169.000 (23.55%);

Rai Uno – A sua immagine (seconda parte) ha raccolto 2.476.000 spettatori (16.78%);

Canale 5 – Caduta Libera in replica è stato seguito da 1.799.000 persone (13.73%) e da 2.778.000 utenti (19.87%) nella seconda parte;

Tv8 – 4 Ristoranti ha segnato 412.000 spettatori (2.8%);

Nove – I migliori fratelli di Crozza ha raggiunto 309.000 spettatori (2.10%).

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 24 dicembre 2022

Rai Uno: A Sua Immagine (prima parte) ha avuto 1.071.000 spettatori (10.6%);

Rai Uno: Zecchino d’Oro ha fatto compagnia a 2.099.000 spettatori (17.29%);

Canale 5: Beautiful ha totalizzato 2.166.000 spettatori (16.27%);

Canale 5: Terra Amara ha convinto 2.016.000 spettatori col 18.34% di share;

Canale 5: Verissimo – Le storie è stato seguito nella prima parte da 1.596.000 spettatori (15.29%) mentre nella seconda da 1.578.000 spettatori (13%).

Ascolti tv della mattina di sabato 24 dicembre 2022