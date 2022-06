Ascolti tv ieri: Don Matteo vince su tutti, Papi indietro, bene Liorni

Anche gli ascolti tv di ieri giovedì 23 giugno 2022 hanno visto scontrarsi in prima serata due repliche scelte da Rai e Mediaset. Il primo canale sta puntando tutto su Don Matteo, approfittando del fatto che il pubblico risponde sempre presente a questa fiction. Il giovedì in prima serata sta andando in onda la dodicesima stagione della serie televisiva, l’ultima in cui Terence Hill è apparso come unico parroco di Spoleto. Canale 5 invece ha scelto Scherzi a Parte di Enrico Papi per il giovedì sera, mentre sulle altre reti film, speciali e reality sulla cucina come Antonino Chef Accademy. Di seguito gli ascolti tv di ieri relativi alla prima serata:

Rai Uno – Don Matteo 12: 2.387.000 spettatori e il 16.5% di share;

Canale 5 – Scherzi a parte: 1.799.000 spettatori e il 13.7% di share;

Rai Due – Copperman: 700.000 spettatori e il 4.7% di share;

Italia 1 – FBI: Most Wanted: 1.132.000 spettatori e il 7.3% di share;

Rai Tre – D’Annunzio – L’Uomo che Inventò se stesso: 540.000 spettatori e il 3.5% di share;

Rete 4 – Dritto e Rovescio: 1.050.000 spettatori e il 9.1% di share;

La7 – Speciale TGLa7 – Diario di Guerra: 548.000 spettatori e il 4.2% di share;

TV8 – Antonino Chef Academy: 235.000 spettatori e l’1.6% di share;

Nove – La Dura Verità: 380.000 spettatori e il 2.6% di share.

Ascolti tv giovedì 23 giugno 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Un altro Domani: 1.653.000 spettatori e il 19.16% di share;

Rai Uno – Sei Sorelle: 1.006.000 spettatori e il 13.15% di share;

Canale 5 – Brave and Beautiful: 1.510.000 spettatori e il 19.45% di share;

Rai Uno – Estate in Diretta: 1.507.000 spettatori e il 19.41% di share;

Canale 5 – Kiss the Chef: 957.000 spettatori e il 12.6% di share;

Rai Uno – Reazione a Catena: 3.227.000 spettatori e il 26.7 di share;

Canale 5 – Avanti un altro (Replica): 2.167.000 spettatori e il 18.6% di share;

Rai Due – Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo: 566.000 spettatori e il 3.9% di share;

Rai Uno – Techetechetè: 3.081.000 spettatori e il 18.5% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.771.000 spettatori e il 16.6% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.405.000 spettatori e l’8.3% di share.

Ascolti della mattina di giovedì 23 giugno 2022