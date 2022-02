Ascolti tv ieri: Lea e De Martino sfidano la Champions League, chi ha vinto

By

Tutti i dati della prima serata e non solo: spettatori e share dei principali appuntamenti di martedì 22 febbraio 2022

Il confrontone degli ascolti tv di ieri martedì 22 febbraio 2022 è stato tra la fiction di Rai Uno e la Champions League. Canale 5 ha mandato in onda la partita della Juventus in casa del Villareal, mentre sulla prima rete sta proseguendo il viaggio di Lea – Un Nuovo Giorno. Sebbene ci sia già un altro medical drama amatissimo il giovedì sera, ovvero Doc – Nelle Tue Mani, anche la fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti sta appassionando il pubblico. I dati di ieri lo hanno confermato: Lea piace tanto. Ma la settimana prossima sarà già tempo di ultima puntata. In attesa del gran finale, di seguito gli ascolti tv di ieri sera, con un occhio di riguardo anche a Stasera tutto è possibile:

Rai Uno – Lea Un Nuovo Giorno: 4.655.000 spettatori e il 20.7% di share;

Canale 5 – Champions League Villareal-Juventus: 5.336.000 spettatori e il 21.2% di share;

Rai Due – Stasera tutto è possibile: 1.764.000 spettatori e l’8.9% di share;

Italia 1 – La fabbrica di cioccolato: 1.182.000 spettatori e il 5% di share;

Rai Tre – #Cartabianca: 772.000 spettatori e il 3.7% di share;

Rete 4 – Fuori dal Coro: 835.000 spettatori e il 4.7% di share;

La7 – DiMartedì: 1.070.000 spettatori e il 5.1% di share;

TV8 – Italia’s Got Talent: 701.000 spettatori e il 3.1% di share;

Nove – Attacco al potere: 325.000 spettatori e l’1.4% di share.

Ascolti tv martedì 22 febbraio 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 3.025.000 spettatori e il 24.97% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 2.154.000 spettatori e il 19.67% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.868.000 spettatori e il 14.61% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 2.102.000 spettatori e il 19.15% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.831.000 spettatori e il 16.57% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.435.000 spettatori e il 18.49% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.758.000 spettatori e il 15% di share nella prima parte; 2.267.000 spettatori e il 17.12% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 4.895.000 spettatori e il 25.06% di share;

Canale 5 – Avanti un altro: 3.967.000 spettatori e il 20.75% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 5.459.000 spettatori e il 20.88% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 4.436.000 spettatori e il 17.73% di share.

Ascolti della mattina di martedì 22 febbraio 2022