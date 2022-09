Gli ascolti tv di ieri 20 settembre 2022 hanno assegnato la vittoria della prima serata a Canale 5 con il film Lockdown all’Italiana. Lo speciale di Rai Uno dedicato a Sophia Loren non è riuscito a spuntarla, ma si è fermato al 10% di share. Sui talk invece non c’è stata partita tra DiMartedì su La7 e gli appuntamenti di Rai Tre con Cartabianca e Rete 4 con Fuori dal Coro. Risultati sempre più soddisfacenti per Reazione a Catena, così come per I Soliti Ignoti di Amadeus che ha vinto anche ieri sera su Paperissima Sprint.

Negli ascolti tv di ieri riflettori puntati anche su Stasera c’è Cattelan, il late night show di Alessandro Cattelan che è sbarcato su Rai Due dopo Sky – dove si chiamava E poi c’è Cattelan -. La prima puntata, in seconda serata, è stata seguita da 476.000 spettatori e il 4.1%. Di seguito invece tutti gli ascolti tv del 20 settembre 2022:

Rai Uno – Sophia!: 1.608.000 spettatori e il 10.1% di share;

Canale 5 – Lockdown all’Italiana: 2.316.000 spettatori e il 14.7% di share;

Rai Due – Nudi per la Vita: 1.113.000 spettatori e il 6.1% di share;

Italia 1 – Terminator Destino Oscuro: 998.000 spettatori e il 6.3% di share;

Rai Tre – Cartabianca: 836.000 spettatori e il 5.5% di share;

Rete 4 – Fuori dal Coro: 745.000 spettatori e il 5.7% di share;

La7 – DiMartedì: 1.282.000 spettatori e l’8.2% di share;

TV8 – Pechino Express: 660.000 spettatori e il 4.1% di share;

Nove – A Testa Alta: 493.000 spettatori e il 2.7% di share.

Ascolti tv martedì 20 settembre 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.755.000 spettatori e il 28.2% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 2.224.000 spettatori e il 26.8% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.475.000 spettatori e il 12.9% di share nella prima parte, 1.557.000 spettatori e il 15.8% di share nella seconda parte;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.697.000 spettatori e il 20.5% di share;

Canale 5 – Un altro Domani: 1.474.000 spettatori e il 19.7% di share;

Rai Due – Bella Mà: 219.000 spettatori e il 2.6% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.297.000 spettatori e il 17.4% di share nella presentazione, poi 1.736.000 spettatori e il 20.8% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.365.000 spettatori e il 18.2% di share nella prima parte; 1.415.000 spettatori e il 17% di share nella seconda parte;

Rai Uno – Reazione a Catena: 4.328.000 spettatori e il 28.9% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 2.777.000 spettatori e il 19.6% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.301.000 spettatori e il 21.6% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.401.000 spettatori e il 6.97% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 3.386.000 spettatori e il 17% di share.

Ascolti della mattina di martedì 20 settembre 2022