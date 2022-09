Le reti stanno iniziando a scaldare i motori in vista della nuova stagione televisiva, quindi alcuni programmi estivi si avviano alla chiusura. Alcuni hanno già salutato il loro pubblico per far spazio da lunedì ai classici appuntamenti. Gli ascolti tv di ieri 2 settembre 2022 hanno svelato come hanno terminato il loro compito Estate in Diretta su Rai Uno e anche Morning News su Canale 5, entrambi in chiusura ieri.

Da lunedì torneranno in onda La Vita in Diretta e Mattino Cinque, così come nel pomeriggio continuerà ad andare in onda prima Un altro Domani e poi Terra Amara con il ritorno di Pomeriggio 5. Intanto ecco gli ascolti tv di ieri, a partire dalla prima serata di venerdì 2 settembre 2022:

Rai Uno – Purché finisca Bene – Al Posto Suo: 2.080.000 spettatori e il 13.9% di share;

Canale 5 – Fratelli Caputo (Replica): 1.481.000 spettatori e il 10.7% di share;

Rai Due – Califano. Tutto in un tempo piccolo: 614.000 spettatori e il 4% di share; Queen Lear: 428.000 spettatori e il 3.6% di share;

Italia 1 – Chicago Med: 1.081.000 spettatori e il 7% di share;

Rai Tre – Lacci: 735.000 spettatori e il 4.9% di share;

Rete 4 – Il Terzo Indizio: 888.000 spettatori e il 6.4% di share;

La7 – Eden – Un pianeta da salvare: 503.000 spettatori e il 4.1% di share;

TV8 – I delitti del BarLume – Tana libera tutti: 366.000 spettatori e il 2.5% di share;

Nove – Bake Off – Dolci in Forno: 211.000 spettatori e l’1.4% di share.

Ascolti tv venerdì 2 settembre 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Un altro Domani: 1.980.000 spettatori e il 21.9% di share;

Canale 5 – Terra Amara: 1.842.000 spettatori e il 23.6% di share;

Rai Uno – Sei Sorelle: 896.000 spettatori e l’11.7% di share;

Rai Uno – Estate in Diretta: 1.315.000 spettatori e il 18% di share;

Canale 5 – Scritto nelle Stelle: 953.000 spettatori e il 13.2% di share;

Rai Uno – Reazione a Catena: 3.471.000 spettatori e il 28.5% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 2.042.000 spettatori e il 17.3% di share;

Rai Uno – Techetechetè: 3.318.000 spettatori e il 19.7% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.615.000 spettatori e il 15.6% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.472.000 spettatori e l’8.7% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 2 settembre 2022