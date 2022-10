C’è stato un boom di spettatori per il ritorno di Mina Settembre! Gli ascolti tv di ieri sera hanno un vincitore di prima serata indiscutibile, non c’è stato niente da fare per Scherzi a Parte. Domenica 2 ottobre 2022 è stato il giorno del ritorno per Serena Rossi, con la prima puntata di Mina Settembre 2. Enrico Papi è stato più che doppiato dalla fiction di Rai Uno. Nel pomeriggio della domenica prosegue invece il confronto tra Domenica In su Rai Uno e Amici più Verissimo su Canale 5. Per scoprire tutti gli ascolti tv di domenica 2 ottobre, qui di seguito ci sono quelli relativi alla prima serata:

Rai Uno – Mina Settembre 2: 5.004.000 spettatori e il 28.6% di share;

Canale 5 – Scherzi a Parte: 2.138.000 spettatori e il 13% di share;

Rai Due – N.C.I.S. Los Angeles: 862.000 spettatori e il 4.5% di share; Bull: 669.000 spettatori e il 3.6% di share;

Italia 1 – Viaggio nell’isola misteriosa: 785.000 spettatori e il 4.3% di share;

Rai Tre – Città Segrete: 920.000 spettatori e il 5.2% di share;

Rete 4 – Zona Bianca: 700.000 spettatori e il 5.1% di share;

La7 – Non è l’Arena: 703.000 spettatori e il 5.1% di share;

TV8 – Pain & Gain – Muscoli e denaro: 270.000 spettatori e l’1.6% di share;

Nove – Il Contadino cerca Moglie: 354.000 spettatori e l’1.9% di share.

Ascolti tv domenica 2 ottobre 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi: 2.523.000 spettatori e il 19.99% di share;

Rai Uno – Domenica In: 2.015.000 spettatori e il 15% di share nella prima parte; 1.914.000 spettatori e il 16.11% di share nella seconda parte;

Canale 5 – Verissimo: 2.085.000 spettatori e il 19.44% di share nella prima parte; 1.698.000 spettatori e il 15.28% di share nella seconda parte;

Rai Uno – Da Noi a Ruota Libera: 1.482.000 spettatori e il 13.54% di share;

Rai Due – Vorrei dirti che: 318.000 spettatori e il 2.57% di share;

Rai Uno – Reazione a Catena: 3.853.000 spettatori e il 25.51% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 2.255.000 spettatori e il 15.36% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.846.000 spettatori e il 25.8% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.773.000 spettatori e il 14.9% di share.

Ascolti della mattina di domenica 2 ottobre 2022