Ascolti tv ieri, ancora Tale e Quale vs. GF Vip 6: chi ha vinto, i dati

Nuova sfida agli ascolti tv tra Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show, l’ultima del 2021. Ieri venerdì 19 novembre 2021 è andato in onda il torneo del programma di Carlo Conti che ha concluso la stagione. Il programma tornerà a gennaio, ma non dovrebbe più sfidare agli ascolti tv Alfonso Signorini. Quest’ultimo rimarrà in onda su Canale 5 fino a metà marzo, ma al momento Tali e Quali, lo spin-off dell’originale Tale e Quale Show, andrà in onda il sabato sera. Chi avrà vinto ieri sera? Di seguito tutti gli ascolti tv del 19 novembre 2021 relativi alla prima serata:

Rai Uno – Torneo di Tale e Quale Show: 4.056.000 spettatori e il 21.1% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip 6: 2.717.000 spettatori e il 17.7% di share;

Rai Due – The Good Doctor: 1.259.000 spettatori e il 5.3% di share; The Resident: 852.000 spettatori e il 4.5% di share;

Italia 1 – Le Iene Show: 963.000 spettatori e il 5.8% di share;

Rai Tre – C’era una Volta Gheddafi: 698.000 spettatori e il 3.1% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 992.000 spettatori e il 5.6% di share;

La7 – Propaganda Live: 747.000 spettatori e il 4.6% di share;

TV8 – Petra: 244.000 spettatori e l’1.4% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.166.000 spettatori e il 5.1% di share.

Ascolti tv venerdì 19 novembre: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.767.000 spettatori e il 23% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 2.160.000 spettatori e il 19.9% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.802.000 spettatori e il 14.3% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.889.000 spettatori e il 17.5% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.687.000 spettatori e il 15% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.146.000 spettatori e il 16.3% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.634.000 spettatori e il 13.5% di share nella prima parte; 1.861.000 spettatori e il 14.1% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 4.485.000 spettatori e il 23.6% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.534.000 spettatori e il 19.1% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.884.000 spettatori e il 20.6% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.788.000 spettatori e il 7.5% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.605.000 spettatori e il 15.2% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 19 novembre 2021