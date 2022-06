Ascolti tv ieri: Gigi D’Alessio vince facile, New Amsterdam surclassato

Grande festa ieri sera su Rai Uno da Piazza del Plebiscito a Napoli per Gigi D’Alessio, ma gli ascolti tv di ieri avranno confermato l’entusiasmo del pubblico presente? Ebbene sì, nonostante i numeri di spettatori e share calino nelle sere d’estate Gigi, Uno come Te è riuscito a raggiungere quasi il 25% di share. Ieri sera non c’è stata partita con New Amsterdam, che continua a non appassionare più di tanto il grande pubblico di Canale 5. Ieri sera la serie tv su Max Goodwin si è fermata sotto il 9% di share. Per numeri e percentuali precise, qui di seguito tutti gli ascolti tv di ieri 17 giugno 2022 relativi alla prima serata:

Rai Uno – Gigi, Uno come Te – Trent’anni Insieme: 3.462.000 spettatori e il 24.5% di share;

Canale 5 – New Amsterdam 4: 1.209.000 spettatori e l’8.6% di share;

Rai Due – Mediterraneo: 480.000 spettatori e il 3.1% di share;

Italia 1 – Moschettieri del re – La penultima missione: 832.000 spettatori e il 5.5% di share;

Rai Tre – Il conformista: 370.000 spettatori e il 2.4% di share;

Rete 4 – Quarto Grado – Le Storie: 1.312.000 spettatori e il 10.6% di share;

La7 – Propaganda Live: 548.000 spettatori e il 4.7% di share;

TV8 – I delitti del BarLume – Il re dei giochi: 182.000 spettatori e l’1.4% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 421.000 spettatori e il 2.7% di share.

Ascolti tv venerdì 17 giugno 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Un altro Domani: 1.527.000 spettatori e il 16.74% di share;

Rai Uno – Sei Sorelle: 1.017.000 spettatori e il 12.81% di share;

Canale 5 – Brave and Beautiful: 1.449.000 spettatori e il 18.16% di share;

Rai Uno – Estate in Diretta: 1.705.000 spettatori e il 20.41% di share;

Canale 5 – Disegno d’Amore: 1.015.000 spettatori e il 12.65% di share;

Rai Uno – Reazione a Catena: 3.771.000 spettatori e il 29.7% di share;

Canale 5 – Avanti un altro (Replica): 2.202.000 spettatori e il 18% di share;

Rai Uno – Techetechetè: 3.049.000 spettatori e il 19% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.467.000 spettatori e il 15.4% di share;

Rai Due – Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo: 488.000 spettatori e il 3.4% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.255.000 spettatori e il 7.9% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 17 giugno giugno 2022