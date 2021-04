Ascolti tv ieri 15 aprile 2021, cala Isola dei Famosi: puntata meno vista

Per la prima volta nella storia del reality, L’Isola dei Famosi è andata in onda in differita per lasciare la Palapa e la spiaggia ai naufraghi spagnoli di Supervivientes. La decisione, che si dice possa essere soppiantata da uno slittamento del reality al venerdì, ha imposto una trasformazione veloce della macchina produttiva. Il televoto è stato chiuso alle 16.30 di giovedì pomeriggio. Dal punto degli ascolti tv di ieri, giovedì 15 aprile 2021, L’Isola dei Famosi 2021 hanno registrato un calo rispetto alla puntata precedente che aveva ottenuto il 19,94% e 3.440.000 spettatori.

Nel dettaglio la nona puntata è stata seguita da 2.942.000 telespettatori per un totale di share pari a 17,13%. Una puntata, la meno vista di sempre di questa edizione, segnata dall’abbandono di Elisa Isoardi e Brando Giorgi per motivi di salute. Non c’è stata nessuna eliminazione. Al televoto sono finite Beatrice e Fariba. Il diretto competitor di Ilary Blasi è stato Un Passo Dal Cielo 6 che ha vinto la serata con 20,82% di share 4.919.000 spettatori.

Di seguito gli ascolti tv di giovedì 15 aprile degli altri canali: Rai2 Anni 20 414.000 spettatori (1,7%). Italia 1 La Fredda Luce del Giorno 1.416.000 spettatori (5,5%). Rai3 Il Professore Cambia Scuola 1.301.000 (5,1%). Rete4 Dritto e Rovescio 1.071.000 spettatori (5,7%). La7 Piazzapulita 881.000 spettatori (4,8%). Tv8 Diretta Gol – Europa League 1.448.000 (5,5%). Nove È Già Ieri 441.000 spettatori (1,8%).

