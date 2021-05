Ascolti tv ieri 14 maggio: brusco calo per Isola dei Famosi. Conti stabile

Perde pubblico L’Isola dei Famosi 2021 ogni venerdì. Questo, però, non coinvolge soltanto il reality condotto da Ilary Blasi, ma anche Top Dieci di Carlo Conti e un po’ tutte le altre reti. Sembra proprio che il pubblico vada tutt’altra parte, forse sulle piattaforme streaming mettendo in conto che è ancora in vigore il coprifuoco Nazionale alle 22. Come riportano gli ascolti tv di ieri, 14 maggio 2021, L’Isola ha ottenuto una media di 2.796.000 spettatori pari ad uno share del 16,7%. Venerdì scorso aveva registrato il 16,80% e 2.858.000 spettatori, mentre lunedì 10 maggio ha fatto il pieno d’ascolti con il 19%. Il programma di Carlo Conti in onda su Rai1, giunto alla quarta puntata della seconda edizione, è stato seguito da 3.270.000 telespettatori pari al 15,5% di share. Settimana scorsa aveva totalizzato il 15,6% di share e 3.350.000 spettatori.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 N.C.I.S. 1.373.000 spettatori (5.4%), Blue Bloods 1.120.000 spettatori (4.8%). Italia1 Io vi Troverò 1.753.000 spettatori (7.3%). Rai3 Lontano Lontano 1.323.000 spettatori (5.4%). Rete4 Quarto Grado ultima puntata 1.648.000 spettatori (9%). La7 Propaganda Live 1.003.000 spettatori (5.8%). Tv8 Indiana Jones 302.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Fratelli di Crozza 1.243.000 spettatori (5.1%).

Ascolti Barbara d’Urso: Alberto Matano trionfa con Mara Venier a La Vita in Diretta

Ennesimo successo portato a casa da Alberto Matano. La Vita in Diretta ha registrato ottimi ascolti venerdì 14 maggio 2021. Tra gli ospiti anche Mara Venier che ha presentato il suo ultimo libro dedicato alla madre. Gli ascolti tv di ieri hanno fatto registrare 2.171.000 spettatori con il 17,1%. La presentazione del contenitore, invece, ha ottenuto 1.896.000 spettatori per uno share del 16,2%. Pomeriggio 5 è stato seguito da 1.816.000 spettatori (15.1%) nella prima parte parte e 1.947.000 spettatori (15.1%) nella seconda parte. Barbara d’Urso nel segmento finale denominato Pomeriggio 5 – Social ha ottenuto il 12,5% di share con 1.725.000 spettatori.

Segnaliamo, inoltre, i buoni ascolti di Oggi è un Altro Giorno nel primo pomeriggio di Rai1. Serena Bortone è stata vista da 1.788.000 spettatori con il 13.6% di share. Il Paradiso delle Signore continua a volare raccogliendo davanti al piccolo schermo 2.100.000 spettatori con il 18,3% di share. Ottimi ascolti per Il Giro d’Italia su Rai2. Dalle 14:07 alle 17:46 ha conquistato 1.210.000 spettatori con il 9.8%. Giro in Diretta 1.060.000 e l’8.5%; Giro all’Arrivo a 1.727.000 e il 14.7%.