Ascolti tv ieri 14 febbraio, Màkari cala e GF Vip avanza: tutti i dati

Continua lo scontro tra il Grande Fratello Vip e le fiction di Rai Uno. Il lunedì sera è all’insegna del confrontone sugli ascolti tv, insomma, tra il reality Mediaset e il prodotto più amato di mamma Rai: le fiction. In attesa di scoprire come andrà giovedì sera, quando sulla prima rete ci sarà il colosso Doc Nelle tue Mani 2, ieri sera c’è stato il secondo confronto con Màkari 2. La settimana scorsa le due programmazioni non si erano infastidite più di tanto: Màkari aveva tenuto incollati 5.400.000 spettatori con uno share del 25.4%. Nonostante questi numeri alti di Rai Uno, Signorini non si è potuto lamentare: il pubblico fedele del GF Vip 6 non lo aveva tradito. Lunedì scorso infatti il reality aveva registrato 3.300.000 spettatori e 21.50% di share.

Come sarà andata questa settimana? Di seguito gli ascolti tv di ieri 14 febbraio 2022 relativi alla prima serata:

Rai Uno – Màkari 2: 4.808.000 spettatori e il 22.9% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip 6: 3.347.000 spettatori e il 22.6% di share;

Rai Due – Un’Ora Sola Vi Vorrei: 1.177.000 spettatori e il 5% di share;

Italia 1 – Freedom: 850.000 spettatori e il 4.1% di share;

Rai Tre – Presadiretta: 1.157.000 spettatori e il 5.2% di share;

Rete 4 – Quarta Repubblica: 829.000 spettatori e il 4.7% di share;

La7 – Sherlock: 290.000 spettatori e l’1.7% di share;

TV8 – 4 Ristoranti: 309.000 spettatori e l’1.3% di share;

Nove – Avamposti – Uomini in Prima Linea: 420.000 spettatori e l’1.8% di share.

Ascolti tv lunedì 14 febbraio 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.973.000 spettatori e il 23.08% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 2.177.000 spettatori e il 18.84% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.901.000 spettatori e il 14% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 2.002.000 spettatori e il 17.31% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.782.000 spettatori e il 14.94% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.445.000 spettatori e il 17.7% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.876.000 spettatori e il 15.04% di share nella prima parte; 2.103.000 spettatori e il 14.98% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 5.044.000 spettatori e il 25.12% di share;

Canale 5 – Avanti un altro: 4.110.000 spettatori e il 20.74% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 5.361.000 spettatori e il 21.6% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.690.000 spettatori e il 6.8% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.902.000 spettatori e il 15.76% di share.

Ascolti della mattina di lunedì 14 febbraio 2022