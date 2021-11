Ascolti tv ieri 12 novembre: boom per Italia-Svizzera, ma il GF Vip resiste

La gara degli ascolti tv di venerdì 12 novembre 2021 hanno avuto come protagonisti della prima serata il Grande Fratello Vip 6, la partita tra Italia e Svizzera, Le Iene e tanti altri. Come saranno andati questi tre appuntamenti? La sfida tra il GF Vip e la partita di calcio è durata meno di una prima serata normale. L’incontro valido per la qualificazione ai Mondiali 2022 è durato un paio d’ore, quindi il pubblico ha avuto tutto il tempo di spostarsi su Canale 5 dopo e far alzare la curva dello share del reality show. Tuttavia un dato è ormai certo: gli ascolti tv del GF Vip 6 si sono consolidati. Nonostante i quasi dieci milioni per la partita, infatti, Signorini ha mantenuto la sua media di ascolti tv. Di seguito tutti i dati della prima serata:

Rai Uno – Italia-Svizzera: 9.271.000 spettatori e il 36.8% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip: 3.102.000 spettatori e il 19.3% di share;

Rai Due – The Good Doctor: 1.138.000 di spettatori e il 4.5% di share; The Resident: 928.000 spettatori e il % di share;

Rai Tre – Tunnel della Libertà: 468.000 spettatori e il 2% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.009.000 spettatori e il 5.6% di share;

Italia 1 – Le Iene Show: 946.000 spettatori e il 5.5% di share;

La7 – Propaganda Live: 699.000 spettatori e il 4.2% di share;

TV8 – Petra: 267.000 spettatori e l’1.5% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 839.000 spettatori e il 3.4% di share.

Ascolti tv venerdì 12 novembre 2021: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.755.000 spettatori e il 23.7% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 2.000.000 spettatori e il 19.4% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.562.000 spettatori e il 12.7% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.961.000 spettatori e il 18.8% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.690.000 spettatori e il 15% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.395.000 spettatori e il 17.8% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.602.000 spettatori e il 13.2% di share nella prima parte; 1.855.000 spettatori e il 13.8% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 4.441.000 spettatori e il 22.9% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.410.000 spettatori e il 18.2% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: non in onda;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.569.000 spettatori e il 6.1% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.049.000 spettatori e il 12% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 12 novembre 2021