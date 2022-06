Ascolti tv ieri Mina Settembre, Sergente Rex e Giletti: chi ha vinto

Con l’estate ormai alle porte, Rai e Mediaset puntano sempre di più sulle repliche. O sui film, come ha fatto ieri sera Canale 5 per esempio. Come saranno andati gli ascolti tv di ieri tra fiction in replica e film? A quanto pare il pubblico italiano, quello che ha passato la domenica sera in casa, ha preferito guardare Mina Settembre. La fiction di Rai Uno anche in replica ha convinto più del resto della programmazione. Il film Sergente Rex ha superato di poco i due milioni di spettatori. Rai Due ha scelto di mandare in onda la partita dei play off di Lega Pro tra Palermo e Padova. Occhi puntati anche su Massimo Giletti e il suo Non è l’Arena, in onda su La7, dopo le vicende della scorsa settimana. Di seguito gli ascolti tv di ieri 12 giugno 2022 relativi alla prima serata:

Rai Uno – Mina Settembre (Replica): 2.759.000 spettatori e il 16.8% di share;

Canale 5 – Sergente Rex: 2.062.000 spettatori e il 13.4% di share;

Rai Due – Palermo-Padova: 1.380.000 spettatori e l’8.6% di share;

Italia 1 – Una Notte da Leoni: 743.000 spettatori e il 4.8% di share;

Rai Tre – Una Doppia Verità: 881.000 spettatori e il 5.4% di share;

Rete 4 – Zona Bianca: 494.000 spettatori e il 4% di share;

La7 – Non è l’Arena: 774.000 spettatori e il 6.2% di share;

TV8 – Attacco al potere – Olympus Has Fallen: 400.000 spettatori e il 2.6% di share;

Nove – Un Paese a Dieta: 132.000 spettatori e lo 0.8% di share.

Ascolti tv domenica 12 giugno 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Beautiful: 1.879.000 spettatori e il 15.21% di share;

Canale 5 – Una Vita: 1.780.000 spettatori e il 15.44% di share;

Rai Uno – Domenica In Il Meglio: 1.791.000 spettatori e il 14.72% di share nella prima parte; 1.562.000 spettatori e il 13.67% di share nella seconda parte; 1.522.000 spettatori e il 14.64% di share nella terza parte;

Canale 5 – Luce dei Tuoi Occhi (Replica): 832.000 spettatori e l’8.84% di share;

Rai Uno – Reazione a Catena: spettatori e il % di share;

Canale 5 – Avanti un altro (Replica): 1.586.000 spettatori e il 13.68% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti (Replica): 3.537.000 spettatori e il 22.3% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.233.000 spettatori e il 14.39% di share.

Ascolti della mattina di domenica 12 giugno 2022