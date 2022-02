Ascolti tv ieri: Il Cantante Mascherato e Fosca Innocenti, chi ha vinto

Ieri è stata una serata importante sia in casa Mediaset sia in casa Rai, visto che ci sono stati due debutti. Il Cantante Mascherato è alla sua terza edizione, ma è stata comunque la prima serata per Milly Carlucci con le sue maschere spettacolari. Su Canale 5 invece è andato in onda un vero e proprio debutto, una nuova fiction con Vanessa Incontrada. Come avrà reagito il pubblico a Fosca Innocenti? Molto bene, vedendo gli ascolti tv di ieri 11 febbraio 2022. Entrambe le programmazioni sono partite bene, ma stando ai numeri pare che l’abbia spuntata, seppure di poco, Fosca Innocenti. Lo share del Cantante Mascherato è più alto perché è finito un’ora dopo, e chiudere oltre la mezzanotte aiuta sempre un po’ lo share.

Per chi fosse interessato a capire la vera vittoria a chi va assegnata allora si dovranno attendere i dati in sovrapposizione, ovvero i numeri e le curve nell’orario in cui sono andati in onda entrambi. Per il momento, ecco gli ascolti tv di ieri relativi alla prima serata:

Rai Uno – Il Cantante Mascherato: 3.502.000 spettatori e il 20% di share;

Canale 5 – Fosca Innocenti: 3.919.000 spettatori e il 18.9% di share;

Rai Due – N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.224.000 spettatori e il 5.1% di share; N.C.I.S. Hawai’i: 1.054.000 spettatori e il 4.9% di share;

Italia 1 – The Transporter: 1.344.000 spettatori e il 5.9% di share;

Rai Tre – Frieden – Il Prezzo della Pace: 653.000 spettatori e il 3.1% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.263.000 spettatori e il 7.3% di share;

La7 – Propaganda Live: 932.000 spettatori e il 5.7% di share;

TV8 – 4 Ristoranti: 322.000 spettatori e l’1.6% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 555.000 spettatori e il 2.4% di share.

Ascolti tv venerdì 11 febbraio 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.740.000 spettatori e il 22.52% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 2.044.000 spettatori e il 19.31% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.808.000 spettatori e il 14.1% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.902.000 spettatori e il 17.69% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.697.000 spettatori e il 15.86% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.265.000 spettatori e il 17.7% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.871.000 spettatori e il 14.66% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 4.727.000 spettatori e il 24.85% di share;

Canale 5 – Avanti un altro: 3.744.000 spettatori e il 20.05% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 5.254.000 spettatori e il 21.60% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.737.000 spettatori e il 7.1% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 4.115.000 spettatori e il 16.9% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 11 febbraio 2022