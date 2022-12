Anche di domenica vince Carlo Conti. Il suo format Tale e Quale Show piace sempre e anche la versione natalizia ha vinto la serata di ieri. Gli ascolti tv di domenica 11 dicembre 2022 hanno visto scontrarsi in prima serata da una parte Natale e Quale e Che Tempo che Fa per la Rai, dall’altra Un Natale al Sud e Zona Bianca per Mediaset. Occhi puntati anche sul pomeriggio, dove c’è stato l’ennesimo confronto tra Amici di Maria De Filippi su Canale 5 e Domenica In su Rai Uno. Senza dimenticare Verissimo, che si è scontrato ieri con Junior Eurovision Song Contest. Di seguito tutti i dati degli ascolti tv di ieri, a partire dalla prima serata:

Rai Uno – Natale e Quale – Speciale Telethon: 3.122.000 spettatori e il 18.1% di share;

Canale 5 – Un Natale al Sud: 1.695.000 spettatori e il 10% di share;

Rai Due – N.C.I.S. Los Angeles: 984.000 spettatori e il 4.8% di share; Bull: spettatori e il % di share;

Italia 1 – Qua la zampa!: 1.006.000 spettatori e il 5.4% di share;

Rai Tre – Che Tempo Che Fa: 2.492.000 spettatori e il 12.1% di share; Che Tempo Che Fa Il Tavolo: 1.681.000 spettatori e il 10.9% di share;

Rete 4 – Zona Bianca: 659.000 spettatori e il 4.6% di share;

La7 – Non è l’Arena: 983.000 spettatori e il 6.8% di share;

TV8 – Natale sotto le stelle: 439.000 spettatori e il 2.3% di share;

Nove – Anplagghed: 356.000 spettatori e l’1.9% di share.

Ascolti tv domenica 11 dicembre 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi: 3.132.000 spettatori e il 22.29% di share;

Rai Uno – Domenica In: 3.208.000 spettatori e il 22.1% di share nella prima parte; 2.761.000 spettatori e il 20% di share nella seconda parte;

Canale 5 – Verissimo: 2.937.000 spettatori e il 23.83% di share nella prima parte; 2.742.000 spettatori e il 19.36% di share nella seconda parte;

Rai Uno – Junior Eurovistion Song Contest: 1.523.000 spettatori e l’11.69% di share;

Rai Due – Vorrei dirti che: spettatori e il % di share;

Rai Uno – L’Eredità: 3.401.000 spettatori e il 19.92% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.419.000 spettatori e il 19.21% di share;

Rai Uno – Presentazione Natale & Quale Show: 3.637.000 spettatori e il 17.36% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 3.394.000 spettatori e il 16.2% di share.

Ascolti della mattina di domenica 11 dicembre 2022