Ascolti tv ieri, The Voice Senior vs GF Vip e tutte le sfide: chi ha vinto

Gli ascolti tv di venerdì 10 dicembre 2021 hanno evidenziato ancora una volta che il Grande Fratello Vip 6 va in leggera difficoltà nel secondo appuntamento settimanale. Se con la puntata del lunedì il reality show è riuscito a fare anche il record di ascolti di questa sesta edizione, il venerdì non va proprio allo stesso modo. Ieri sera si è fermato un passo dai tre milioni di spettatori, tuttavia le due ore in più di durata rispetto al competitor gli permette di avere una percentuale di share maggiore. The Voice Senior è senza dubbio il vincitore della serata, tuttavia i dati del GF Vip 6 continuano a essere stabili e dunque soddisfacenti per Mediaset. Di seguito tutti gli ascolti tv di ieri relativi alla prima serata:

Rai Uno – The Voice Senior: 3.630.000 spettatori e il 18.4% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip: 2.979.000 spettatori e il 19.2% di share;

Rai Due – The Good Doctor 4: 1.153.000 spettatori e il 4.8% di share; The Resident 3: 875.000 spettatori e il 4.4% di share;

Rai Tre – Black Mafia: 414.000 spettatori e l’1.9% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 991.000 spettatori e il 5.6% di share;

Italia 1 – Le Iene Show: 1.049.000 spettatori e il 6.2% di share;

La7 – Propaganda Live: 759.000 spettatori e il 4.4% di share;

TV8 – Italia’s Got Talent – Best Of: 204.000 spettatori e l’1% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.251.000 spettatori e il 5.4% di share.

Ascolti tv venerdì 10 dicembre 2021: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.726.000 spettatori e il 21.3% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 2.060.000 spettatori e il 17.7% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.903.000 spettatori e il 14.2% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 2.016.000 spettatori e il 17.2% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.746.000 spettatori e il 14.4% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.374.000 spettatori e il 17.3% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.595.000 spettatori e il 12.6% di share nella prima parte; 1.802.000 spettatori e il 12.8% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 4.392.000 spettatori e il 23% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.530.000 spettatori e il 19% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.907.000 spettatori e il 20.5% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.612.000 spettatori e il 6.7% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.902.000 spettatori e il 16.3% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 10 dicembre 2021