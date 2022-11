Ascolti tv ieri: finale Sopravvissuti, Collegio vs. Iene, tutti i dati

Gli ascolti tv di ieri 1 novembre 2022 vedono sfidarsi da una parte la Champions League e dall’altra la fiction. Canale 5 ha schierato la partita di calcio tra Bayern Monaco e Inter, mentre Rai Uno ha mandato in onda l’ultimo appuntamento di Sopravvissuti. Chi sarà andato meglio? La nuova fiction con Lino Guanciale in realtà non ha avuto il successo che di solito hanno le fiction Rai, tant’è che non è riuscita neanche a surclassare il Grande Fratello Vip come è spesso successo con altre serie. Da tenere sott’occhio anche Il Collegio e Le Iene. Belve in seconda serata invece è stato seguito da 369.000 spettatori pari al 5.8% di share. Qui di seguito gli ascolti tv di ieri relativi alla prima serata:

Rai Uno – Sopravvissuti: 2.747.000 spettatori e il 15.4% di share;

Canale 5 – Bayern Monaco-Inter: 3.593.000 spettatori e il 17.8% di share;

Rai Due – Il Collegio: 780.000 spettatori e il 4.6% di share;

Italia 1 – Le Iene Show: 1.134.000 spettatori e l’8.5% di share;

Rai Tre – #CartaBianca: 843.000 spettatori e il 5.1% di share;

Rete 4 – Fuori dal Coro: 824.000 spettatori e il 5.8% di share;

La7 – DiMartedì: 1.173.000 spettatori e il 6.8% di share;

TV8 – Pechino Express – La Rotta dei Sultani: 579.000 spettatori e il 3.2% di share;

Nove – The Expatriate – In fuga dal Nemico: 329.000 spettatori e l’1.8% di share.

Ascolti tv martedì 1 novembre 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Rosamunde Pilcher: 1.431.000 spettatori e il 14.41% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.655.000 spettatori e il 17.51% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.729.000 spettatori e il 20.96% di share;

Canale 5 – Un altro Domani: 1.050.000 spettatori e il 12.44% di share;

Rai Due – Bella Mà: 412.000 spettatori e il 4.06% di share nella prima parte; 517.000 spettatori e il 5.38% di share nella seconda parte;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.727.000 spettatori e il 19.67% di share nella presentazione, poi 2.363.000 spettatori e il 21.83% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.660.000 spettatori e il 15.41% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 4.210.000 spettatori e il 23.1% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.119.000 spettatori e il 19.64% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.333.000 spettatori e il 20.43% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.532.000 spettatori e il 7.2% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizina: 3.622.000 spettatori e il 17.59% di share.

Ascolti della mattina di martedì 1 novembre 2022