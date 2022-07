Ascolti tv ieri: Top 10 vs New Amsterdam, Liorni e Techetechetè dominano

Continua la sfida del venerdì sera agli ascolti tv tra le repliche di Top Dieci con Carlo Conti e la quarta stagione di New Amsterdam su Canale 5. Nel daytime invece è sempre più dominio per Reazione a Catena: il gioco dell’estate di Rai Uno piace davvero tanto al pubblico ed è ormai un appuntamento fisso da anni. Nei giorni scorsi, però, c’è stato un sorpasso da parte di Paperissima Sprint su Techetechetè, in una fascia orara che durante l’inverno è dominata dai Soliti Ignoti contro Striscia la Notizia. Cosa sarà successo ieri? Per scoprirlo, di seguito ci sono tutti gli ascolti tv di ieri 1 luglio 2022, relativi alla prima serata e non solo:

Rai Uno – Top Dieci (Replica): 2.414.000 spettatori e il 18.6% di share;

Canale 5 – New Amsterdam 4: 1.278.000 spettatori e il 10.1% di share;

Rai Due – NCIS: 786.000 spettatori e il 5.4% di share; NCIS Hawai’i: 705.000 spettatori e il 5.3% di share;

Italia 1 – Brick Mansions: 863.000 spettatori e il 6.2% di share;

Rai Tre – Morto tra una Settimana (o ti ridiamo i soldi): 634.000 spettatori e il 4.5% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: Le Storie – Estate: 1.251.000 spettatori e l’11.6% di share;

La7 – Eden – Un Pianeta da Salvare: 518.000 spettatori e il 4.2% di share;

TV8 – I Delitti del BarLume – La Briscola a Cinque: 347.000 spettatori e il 2.5% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 372.000 spettatori e il 2.7% di share.

Ascolti tv venerdì 1 luglio 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Un altro Domani: 1.420.000 spettatori e il 17% di share;

Rai Uno – Sei Sorelle: 1.015.000 spettatori e il 13.14% di share;

Rai Uno – Estate in Diretta: 1.439.000 spettatori e il 17.88% di share;

Canale 5 – Testamento d’Amore: 948.000 spettatori e l’11.9% di share;

Rai Uno – Reazione a Catena: 3.308.000 spettatori e il 29.5% di share;

Canale 5 – Avanti un altro (Replica): 1.713.000 spettatori e il 15.68% di share;

Rai Due – Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo: 475.000 spettatori e il 3.65% di share;

Rai Uno – Techetechetè: 2.918.000 spettatori e il 20% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.133.000 spettatori e il 14.16% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: spettatori e il % di share.

Ascolti della mattina di venerdì 1 luglio 2022