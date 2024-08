Ascolti tv: I misteri della marea, Bonolis, Insegno… Batoste e trionfi

Ascolti tv prime time di mercoledì 14 agosto 2024. Seppur non hanno brillato, Rai Uno e Canale Cinque si sono piazzati davanti a tutti, raccogliendo dati simili. I misteri della marea, proposto dall’ammiraglia della tv di Stato, ha interessato 1.479.000 spettatori pari al 12.8% di share. Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7, trasmesso in replica dalla rete principale Mediaset, ha intrattenuto 1.409.000 utenti (14.6%).

Bene su Italia1 Chicago Fire che ha avuto 836.000 spettatori (7%) ed è stato il terzo programma più visto dell’intero palinsesto. A seguire su Rai Due, Squadra Speciale Cobra 11 che ha raggiunto 604.000 persone (5.2%). Quindi, su Rete4, Zona Bianca che ha radunato 601.000 spettatori (6.2%). Bene La7 che ha proposto Hitler vs Churchill – L’Aquila e il Leone: 524.000 spettatori (4.4%). Male invece Rai Tre che con NewsRoom ha informato solamente 257.000 utenti (2.2%). In coda Nove, che con Il Contadino Cerca Moglie ha avuto 193.000 spettatori (2%), e Tv8, che con F*ga! Dipendenze croniche di massa ha totalizzato 131.000 utenti (1.1%).

Access Prime Time e preserale

Techetechetè su Rai Uno, con 2.325.000 spettatori (17.5%), vince agevolmente la sfida con Canale Cinque che, con Paperissima Sprint, ha raccolto 1.843.000 spettatori pari al 13.9%. Da segnalare che La7, nella fascia dell’access prime time, continua a ottenere ottimi dati con il talk In Onda che mercoledì 14 agosto ha informato 969.000 spettatori (7.3%).

Nel preserale, dopo la fine delle Olimpiadi, Reazione a Catena ha ricominciato a ingrossare le file del proprio pubblico: L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.837.000 spettatori (20.3%), mentre Reazione a Catena ha raggiunto 2.433.000 spettatori (22.8%). Staccatissimo Canale5 che con la replica di The Wall ha intrattenuto 1.383.000 spettatori (16.3%) nella prima parte, 1.809.000 utenti (17.5%) nella seconda.

Pomeriggio, ascolti tv di mercoledì 14 agosto 2024

Solita dinamica nel pomeriggio con Canale5 nettamente avanti nelle prime ore pomeridiane per poi cedere il passo quando c’è stato l’inizio di Estate in Diretta. Rinascere su Rai Uno ha avuto 875.000 spettatori (9.6%), Estate in Diretta ha invece raccolto un ascolto medio di 1.393.000 utenti (17.8%). L’ammiraglia Mediaset ha proposto Beautiful che ha raggiunto 1.869.000 spettatori (17%). A seguire The Family che ha intercettato 1.625.000 persone (16.5%). Quindi La Promessa che ha totalizzato 1.409.000 spettatori (17.5%). Infine Pomeriggio Cinque News ha informato 1.214.000 spettatori (16%) nella prima parte e 1.115.000 utenti (14.4%) nella seconda parte.