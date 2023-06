Ascolti tv: I migliori anni e il Volo, chi ha trionfato nettamente

Su Rai 1 la replica I Migliori dei Migliori Anni, condotto da Carlo Conti, perde punti rispetto alla scorsa settimana aggiudicandosi uno scarso 17.7% di share. Anche Il Volo – Tutti per Uno show, in onda su Canale 5, scende rispetto alla scorsa settimana ma si assesta comunque su un più che buono 22.7% di share raggiungendo le abitazioni di più di 3 milioni di telespettatori. Mediaset prende quindi il sopravvento sulla Rai e per quanto riguarda la programmazione sulle restanti reti, nulla in particolare da segnalare.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 3 giugno 2023:

Rai Uno, I Migliori dei Migliori Anni ha appassionato 2.462.000 spettatori con il 17.7% di share;

Canale 5, Il Volo – Tutti per uno (show) ha convinto 3.084.000 spettatori (22.7%);

Rai Due, FBI ha ottenuto 905.000 utenti (5.6%) e poi FBI International 756.000 (5%);

Italia Uno, Shrek III ha interessato 796.000 spettatori (5%);

Rai Tre, L’amica geniale ha totalizzato 569.000 persone (3.8%);

Rete 4, Nati con la camicia è stato seguito da 782.000 spettatori (5.3%);

La 7, Eden, un pianeta da salvare ha convinto 355.000 spettatori (2.6%);

Tv 8, Bruno Barbieri 4 hotel ha totalizzato 278.000 spettatori (1.8%);

Nove, nemico pubblico ha raggiunto 340.000 persone (2.4%).

Ascolti tv sabato 3 giugno 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Affari tuoi: 4.526.000 spettatori (27.9% di share);

Canale 5: Striscia la notizia è stato seguito da 2.767.000 persone (17.1%);

Italia Uno: NCIS è piaciuto a 913.000 telespettatori (5.8%);

Rete 4: Controcorrente ha ottenuto 535.000 spettatori nella prima parte del programma (3.5%) mentre nella seconda ne ha avuti 641.000 (3.9%);

La 7: In onda ha raggiunto 831.000 persone (5.2%);

Rai Tre: Generazione Bellezza ha interessato 608.000 spettatori (3.8%);

Rai Uno: L’Eredità Sfida dei 7 ha intrattenuto 2.289.000 spettatori (22.1%); L’Eredità – Gioco finale ha avuto 3.068.000 utenti (25.1%);

Canale 5: Avanti un altro! Story ha raggiunto 1.658.000 spettatori (16.5%) e nella seconda parte ne ha 2.158.000 raggiunti (18.1%).

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 126.000 spettatori (1.3%) nella prima parte e 239.000 spettatori (2%) nella seconda.

Ascolti tv sabato 3 giugno 2023: il pomeriggio