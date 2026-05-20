Ascolti tv Grande Fratello Vip, confronto tra Ilary Blasi e Signorini: chi ha fatto peggio

L’ottava edizione del Grande Fratello Vip ha chiuso i battenti. Ha trionfato Alessandra Mussolini che ha vinto il testa a testa finale con Antonella Elia. Medaglia di bronzo per Raimondo Todaro. E sul fronte ascolti tv, come è andata? Si inizi con il sottolineare che il reality più spiato d’Italia quest’anno, tornato nelle mani di Ilary Blasi, è partito con il freno a mano tirato. Strada facendo, però, è migliorato e alla fine si è stabilizzato su una media di 2 milioni di telespettatori e uno share che ha quasi sfiorato il 17%. La finale è stata seguita da 2.444.000 utenti, 23,1%. Dati non entusiasmanti, ma nemmeno da flop.

A far sorridere Mediaset è il dato che ha mostrato che il reality è andato via via facendo meglio con il passare delle settimane. Ha cioè fatto registrare passo dopo passo numeri più soddisfacenti. Inoltre c’è da considerare l’engagement social e le visualizzazioni sul web che hanno avuto numeri generosi. Se si guarda alla finale e la si raffronta alle ultime edizioni del GF e del GF Vip, si nota che quella appena conclusa è stata la finale meno vista della storia del reality, eccezion fatta per quella condotta da Simona Ventura lo scorso dicembre, quando davanti al piccolo schermo ci sono stati soltanto 1.620.000 di telespettatori, share al 14,33%.

Se si guarda invece ai GF Vip e Nip di Alfonso Signorini, gli atti conclusivi delle stagioni timonate da quest’ultimo hanno avuto numeri più alti. Dunque perché molti parlano di successo di Blasi e di flop dell’ex direttore di Chi Magazine? Perché, probabilmente, pesa il pregiudizio. C’è anche da dire che la tv commerciale è in affanno e che ogni anno si registra, generalmente, un calo fisiologico di pubblico. Ciò detto, a Ilary Blasi va riconosciuto di aver invertito un trend al ribasso. Ventura, pochi mesi fa, aveva chiuso con nemmeno 2 milioni di telespettatori

Focus ascolti tv Grande Fratello Vip

Di seguito tutti i dati inerenti agli ascolti tv delle finali delle edizioni del Grande Fratello Vip e delle ultime del GF Nip: