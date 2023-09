Ascolti tv: Goggi e 070, chi ha vinto (imbarazzo per le repliche Rai)

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 2 settembre 2023

In attesa della partenza della nuova stagione televisiva, quella di sabato 2 settembre è stata un’altra serata di repliche per le ammiraglie. A spuntarla Canale Cinque, con 070 in grado di raggiungere 1.4 milioni di utenti (12.9%), mentre Benedetta Primavera su Rai Uno ha avuto 1.3 milioni di spettatori (11.8%). Tutti gli altri programmi del palinsesto lontani dalla soglia del milione di utenti raggiunti.

Restando sulla questione repliche, è alquanto imbarazzante e fastidioso che la Tv di Stato, per la quale si versa il canone, addirittura prima che iniziasse la stagione estiva abbia cominciato a inondare i suoi palinsesti di programmi appunto in replica. Ma tant’è! Discorso diverso per Mediaset che essendo privata è libera di fare ciò che vuole, con il pericolo che a furia di mandare repliche crolli l’utenza.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 2 settembre 2023:

Rai Uno: La replica di Benedetta Primavera ha registrato 1.307.000 spettatori con il 11.8% di share;

Canale 5: 070 ha convinto 1.427.000 spettatori (12.9%);

Rai Due: Il lato oscuro della mia famiglia ha ottenuto 571.000 utenti (4.6%);

Rai Tre: Cento giorni a Palermo ha intrattenuto 455.000 spettatori (3.8%);

Italia Uno: Windstorm – Il ritorno alle origini ha interessato 761.000 spettatori (6.1%);

Rete 4: L’amore è eterno finché dura è stato seguito da 608.000 spettatori (4.7%);

La 7: Eden – Un pianeta da salvare ha convinto 431.000 spettatori (3.8%);

Tv 8: Agnelli (Documentario) ha totalizzato 278.000 spettatori (2.3%);

Nove: La contessa – Il delitto dell’Olgiata ha raggiunto 260.000 persone (2.1%).

Ascolti tv sabato 2 settembre 2023: preserale e access prime time

Rai 1: Techetechetè ha intrattenuto 2.576.000 spettatori (18.9% di share);

Canale 5: Paperissima Sprint Estate è stato seguito da 2.050.000 persone (15%);

Italia Uno: N.C.I.S. ha intrattenuto 829.000 telespettatori (6.1%);

Rete 4: Controcorrente Estate ha registrato 648.000 spettatori nella prima parte del programma (4.8%), mentre nella seconda ne ha avuti 799.000 (5.8%);

La 7: In Onda Estate ha raggiunto 820.000 persone (6%);

Rai Tre: Illuminate ha interessato 374.000 spettatori (2.7%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha intrattenuto 1.800.000 spettatori (19.6%) nella prima parte mentre nella seconda ha totalizzato 2.880.000 spettatori (26.3%);

Canale 5: The Wall ha raggiunto 1.228.000 spettatori (14.1%) nella prima parte e nella seconda ne ha raggiunti 1.645.000 (15.6%).

Ascolti tv sabato 2 settembre 2023: il pomeriggio