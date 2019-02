Ascolti TV giovedì 7 febbraio, Sanremo sempre più in calo: lo share scende

Ascolti TV giovedì 7 febbraio, ancora in calo Sanremo: lo share scende durante la terza serata

Ancora più in calo gli ascolti della terza serata del Festival di Sanremo ieri sera. La puntata, stando ai dati Auditel resi noti stamattina, ha raggiunto il 46,7% di share. Un risultato degno di nota, sia chiaro, ma minore rispetto alla prima serata (quando si sono raggiunti picchi che hanno sfiorato il 50% di share) e alla seconda (dove il calo degli ascolti è stato solo di due punti rispetto alla serata di debutto). Volendo fare il paragone con i dati Auditel dell’anno scorso, cosa che per altro molti stanno già facendo, questo Sanremo anche ieri non è riuscito a reggere il paragone con quello del 2018 e, in generale, con molti altri che in passato hanno trionfato.

Ascolti TV giovedì 7 febbraio: Sanremo 2019 il programma più visto

Sanremo 2019, pur non riuscendo a superare (né ad eguagliare) con gli ascolti il successo raggiunto dal Festival dell’anno scorso, è stato comunque uno dei programmi più visti della serata ieri. L’evento ha raccolto davanti al TV da più di 9 milioni di telespettatori ieri sera. A seguire, invece, si sono posizionati: Canale 5 con Tiramisù (7,2% di share), Rai 2 con Dallas Buyers Club (2,7%) e Italia 1 con Crimson Peak (2.4%). Meno seguiti, invece, i programmi di Rai 3 con Rob Roy (2,2% di share), Rete 4 con Blade Runner (1,8%) e La7 con PiazzaPulita (4.9%.).

Ascolti TV Sanremo 2019: il direttore Rai Teresa De Santis commenta il calo della seconda serata

In merito al calo di ascolti di Sanremo 2019, che già durante la seconda serata aveva registrato una regressione, ieri ha voluto dire la sua Teresa De Santis. Il direttore Rai, durate la conferenza stampa della terza puntata del Festival, ha dichiarato: “Normalmente nella seconda serata il calo fisiologico è di 5 punti, quest’anno è stato solo di 2, quindi possiamo essere più che soddisfatti”.