Ascolti tv giovedì 5 dicembre: Storia di Nilde VS ultima di Adrian, vittoria schiacciante

By



Giovedì 5 dicembre, ascolti Tv sfida serale: Storia di Nilde batte Adrian

La sfida degli ascolti Tv di giovedì 5 dicembre è stata vinta nettamente dal bellissimo docufilm Storia di Nilde che si è imposto col 16.2% di share raggiungendo 3.684.000 telespettatori, molti di più rispetto all’ultima puntata di Adrian che ha fatto registrare 2.909.000 telespettatori per uno share dell’11.8% (meno soddisfacenti i dati del cartoon che in seconda serata scende a 1.517.000 telespettatori totalizzando uno share dell’8.9%). Un risultato forse prevedibile visto lo spessore della figura della prima donna Presidente della Camera, e considerando che Adrian non ha mai entusiasmato davvero il pubblico.

Ascolti tv giovedì 5 dicembre, I soliti ignoti conferma il trend di sempre

Per quanto riguarda access prime time e preserale segnaliamo la solita vittoria di Rai sia con I soliti ignoti sia con L’Eredità: il primo ha interessato 5.729.000 telespettatori per uno share del 22.28% mentre il secondo ha totalizzato 4.902.000 telespettatori e uno share del 24.82%. Mediaset ha registrato ascolti molto meno lusinghieri ma comunque buoni: Striscia la notizia ha infatti interessato 4.105.000 telespettatori (share 15.96%) mentre Conto alla rovescia 3.430.000 (share 17.90%). La differenza tra le due reti insomma è nettissima in questa fascia.

Dati auditel pomeriggio 5 dicembre: numeri super per Uomini e Donne

Mediaset fa molto meglio dal primo pomeriggio in poi: Uomini e donne (3111.000 telespettatori e 24.28% di share) e Pomeriggio Cinque (2177.000 telespettatori e 18.07% di share + 2.509.000 telespettatori e 18.29% di share) si sono imposti sulla concorrenza, di cui segnaliamo soprattutto gli ottimi dati dello Zecchino d’oro (1.836.000 telespettatori e 14.61% di share). Il trend insomma è quello di sempre per entrambe le reti, e difficilmente cambierà fino a quando l’offerta al pubblico resterà questa.