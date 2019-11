Ascolti tv, giovedì 28 novembre: Adrian vs La Famiglia von Trapp – Una vita in musica … chi ha rapito gli spettatori?

Diversi erano i prodotti che ieri, giovedì 28 novembre, la televisione italiana offriva al pubblico. L’attenzione, ovviamente, è tutta rivolta ad Adriano Celentano. Come è andato il suo spettacolo musicale su Canale 5? Beh, Adrian ha raccolto l’attenzione di 2.695.000 telespettatori ottenendo il 11,11% di share. L’avvincente cartoon invece 1.263.000 spettatori (8,35%). Un risultato decisamente non luminoso. È andata molto meglio invece a La Famiglia von Trapp – Una vita in musica . Il film drammatico ispirato al romanzo autobiografico del 1949 della cantante austriaca Maria Augusta Trapp, andato in onda su Rai 1, è piaciuto a 3.286.000 spettatori ed ha totalizzato il 14,47% di share!

Ascolti tv come sono andati gli altri canali: bene Frozen

Il film d’animazione Frozen – Il regno di ghiaccio ha accolto su Rai 2 1.680.000 telespettatori con il 7,03% di share. Su Rai Tre, Stati Generali ha incuriosito 1.250.000 individui, totalizzando il 5,93% di share. Su Rete 4, Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio ha interessato 1.406.000 individui registrando il 8,11% di share. X Factor 2019, su Sky Uno, ha intrattenuto 000 spettatori con il % di share. Piazzapulita, su La 7, è stato seguito da 901.000 spettatori, ottenendo il 5,13% di share. Il film The Transporter Legacy su Italia Uno ha raccolto l’attenzione di 1.672.000 spettatori registrando il 6,96% di share.

L’appuntamento con i programmi pomeridiani: Vieni da me 19,99%

Su Rai 2, Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero ha tenuto compagnia a 715.000 spettatori con il 5,46% di share. Uomini e Donne, invece, è stato seguito da 2.874.000 spettatori (22,26%). Caterina Balivo, su Rai 1 con Vieni da Me, ha tenuto incollati allo schermo 1.822.000 spettatori ottenendo il 19,99% di share. Su Rai 1 La Vita in Diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano ha raccolto davanti allo schermo 1.918.000 spettatori con il 14,56% di share. Barbara d’Urso con Pomeriggio Cinque, su Canale 5, nella prima parte raccoglie 2.140.000 spettatori, 17,32% e nella seconda invece 2.498.000 con il 17,78% di share.

I quiz televisivi, i risultati: volano Insinna ed Amadeus

♠ Su Rai Uno, Flavio Insinna con L’Eredità ha registrato 5.073.000 telespettatori e uno share del 25,03%. Invece, Amadeus e Soliti Ignoti – Il ritorno, andato in onda più tardi, ha divertito 5.564.000 spettatori e realizzato il 21,43% di share.

♣ Su Canale Cinque, Gerry Scotti e il suo Conto alla Rovescia ha riunito 3.643.000 spettatori e ottenuto il 18,42% di share.

♦ Guess My Age, invece, non è andato in onda. Al suo posto è stata trasmessa la partita UEFA Europa League 2019/2020-Lazio – Cluj.