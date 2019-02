Ascolti TV giovedì 21 Febbraio: grande successo per Che Dio Ci Aiuti

By

Ascolti TV giovedì 21 febbraio 2019: Che Dio Ci Aiuti stravince su tutti

La fiction in onda su Rai 1 stravince ancora. Che Dio Ci Aiuti 5 continua a riscuotere un enorme successo. Nella prima serata di giovedì 21 febbraio 2019 ha infatti ottenuto quasi il 24% di share, tenendo incollati al piccolo schermo circa 5 milioni e mezzo di spettatori. Non a caso è stato uno dei canali più visti nel corso di tutta la serata. Bene anche Gerry Scotti con Chi Vuol Essere Milionario? Il conduttore Mediaset ha portato a casa un buonissimi risultato, registrando infatti il 12% di share con quasi 3 milioni di persone. Rai 2, Rai 3 e Italia Uno non sono arrivai a toccare nemmeno il 5%.

Ascolti TV 21 febbraio: Pomeriggio 5 il programma più visto del pomeriggio

Barbara d’Urso non perde mai. La presentatrice di Canale 5 continua ad essere super seguita dal pubblico italiano. Anche questo 21 febbraio, Pomeriggio 5 è stato il programma più seguito della sua fascia oraria. La conduttrice ha infatti raccolto picchi di 2 milioni di spettatori con il 18% di share. Nonostante ciò, molto bene anche per La Vita in Diretta con un picco del 13%. Nonostante ciò, la d’Urso resta ormai imbattibile.

Ascolti TV: Mattino 5 bene, ma Storie Italiane va meglio

Mattino 5 continua a portare a casa Mediaset dei buonissimi ascolti, ma Storie Italiane è andata un filino meglio di Federica Panicucci. Canale 5 ha fatto il 16.5% di share circa, mentre Rai 1 il 18.5%. Nel primo pomeriggio ottimo risultato per Uomini e Donne. Il Trono Classico di Maria De Filippi ha portato a casa il 21.6% con quasi 3 milioni di spettatori. A quanto pare, i nuovi troni stanno appassionano il pubblico di Canale 5.